Beim klaren Erfolg im Viertelfinale der CONCACAF-Meisterschaft überzeugt vor allem Ashley Sanchez.

Die Fußballerinnen der USA haben sich mit einem Torfestival für die WM 2027 in Brasilien qualifiziert. Die viermaligen Weltmeisterinnen gewannen im Viertelfinale der CONCACAF-Meisterschaft deutlich mit 8:0 (7:0) gegen El Salvador und sicherten sich mühelos einen der direkten Startplätze für die Endrunde (24. Juni bis 25. Juli).

Matchwinnerin in Mansfield/Texas war Ashley Sanchez, die bereits in der ersten Halbzeit einen Hattrick (36./39./43.) binnen sieben Minuten erzielte. Die Olympiasiegerinnen aus den USA treffen nun am Dienstag im Halbfinale auf die Jamaikanerinnen, die sich mit einem 3:0 (1:0) gegen Costa Rica ebenfalls das WM-Ticket sicherten.

Im Kampf um die weiteren WM-Tickets stehen am Samstag die Viertelfinalduelle Kanada gegen Panama sowie Mexiko gegen Haiti an.