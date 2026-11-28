Der Hamburger SV empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Beim vergangenen Aufeinandertreffen im Volksparkstadion holte der Hamburger SV ein 2:2 gegen den FC Bayern München. Heute Nachmittag empfängt der HSV den Rekordmeister erneut in der Bundesliga – Anstoß in Hamburg ist um 15.30 Uhr.

HSV – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für Kathleen Krüger ist das Duell ein Wiedersehen mit ihrem langjährigen Arbeitgeber. Die Sportvorständin wechselte nach vielen Jahren beim FC Bayern zum HSV und verantwortet in Hamburg den sportlichen Bereich. Vor dem Aufeinandertreffen würdigte sie Uli Hoeneß, der sie in München eingestellt und auf ihrem Weg zur Funktionärin gefördert hatte.

FC Bayern reist mit Verletzungssorgen nach Hamburg

Die Münchner mussten unter der Woche in der Champions League ihre erste Pflichtspielniederlage der Saison hinnehmen: Beim OSC Lille verlor Bayern trotz einer Führung durch Dayot Upamecano mit 1:2. Nach dem Ausgleich durch Ayase Ueda unterlief Aleksandar Pavlovic ein Eigentor. Wegen der Personalsorgen in der Offensive hatte Konrad Laimer in Lille den verletzten Harry Kane als Stürmer vertreten. Auch Jamal Musiala fällt aus, genauso wie Michael Olise. Sportvorstand Max Eberl schloss mögliche Wintertransfers nach der Niederlage nicht aus, betonte aber, dass die Münchner keinen Aktionismus betreiben würden.

HSV mit Heimserie – Bayern auswärts ungeschlagen

In den vergangenen 19 Bundesliga-Duellen mit den Bayern blieb Hamburg ohne Sieg: Viermal trennte sich der HSV vom Rekordmeister mit einem Unentschieden, 15-mal verlor er. Zu Hause gewann die Mannschaft von Merlin Polzin allerdings zuletzt erstmals seit der Bundesliga-Rückkehr drei Ligaspiele in Folge. Die Münchner wiederum sind seit 31 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen und gewannen davon 23.

Wird Hamburger SV gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird HSV gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: Hamburger SV gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Hamburger SV gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.