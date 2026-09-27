DFB-Pokal der Frauen: Gladbach vs. Bayern heute LIVE im TV, Livestream und Ticker

Im DFB-Pokal der Frauen gastiert der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach träumt im DFB-Pokal der Frauen von der Sensation. Doch mit Titelverteidiger FC Bayern München wartet zum Auftakt der wohl schwerstmögliche Gegner auf die Fohlen. Die Süddeutschen starteten als klarer Favorit in den Wettbewerb. In der 1. Runde gastieren die Münchnerinnen am Sonntag (15 Uhr) im ista-Borussia-Park.

Die Münchnerinnen reisen mit viel Selbstvertrauen an den Niederrhein. In der Frauen-Bundesliga gewann die Mannschaft bislang alle fünf Saisonspiele und führt die Tabelle an. Unter der Woche musste sich der Titelverteidiger in der Champions League allerdings mit einem 2:2 gegen Manchester City begnügen, nachdem eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben worden war.

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Für Mönchengladbach wird die Aufgabe auch mit Blick auf die bisherige Bilanz zur Mammutaufgabe. Die Borussia verlor alle vier bisherigen Pflichtspiele gegen Bayern und blieb dabei ohne eigenes Tor. Insgesamt steht aus Gladbacher Sicht ein Torverhältnis von 0:18 zu Buche. Trainer Jonas Spengler will sein Team dennoch mutig auftreten sehen.

„Die Bayern machen in ihrer aktuellen Form nur wenig Fehler und sind zweifelsfrei eine der besten Mannschaften Europas. Unser Ziel muss es dennoch sein, die Ehrfurcht vor dem Gegner über 90 Minuten komplett abzulegen”, wird Spengler von der Bild zitiert: „Es wird definitiv Phasen im Spiel geben, in denen wir leiden müssen. Gleichzeitig wollen wir aber auch Momente generieren, wo wir die Gegner zu Fehlern zwingen und mutig agieren.“

Die Statistik spricht klar für die Gäste: Bayern gewann den DFB-Pokal zuletzt zweimal in Folge und geht auch in dieser Saison als einer der Topfavoriten in den Wettbewerb. Gladbach hofft derweil auf den Heimvorteil und einen Pokaltag, der die Kräfteverhältnisse zumindest für 90 Minuten in Frage stellt.

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