Eintracht-Frauen mit Mühe auf Island

Gegen Hafnarfjördur tun sich die Fußballerinnen aus Frankfurt schwer, ein verwandelter Foulelfmeter sorgt für Erleichterung.

Nach dem Verpassen der Champions League haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt im Europa Cup einen holprigen Start auf dem Weg ins Achtelfinale hingelegt. Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde mühte sich die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis beim isländischen Tabellenführer FH Hafnarfjördur zu einem 1:0 (0:0), der entscheidende Treffer gelang Rebecka Blomqvist (60.) per Foulelfmeter.

Den Frankfurterinnen, die nach dem Aus in der Qualifikation zur Königsklasse nun im Europa Cup antreten, fehlte es auf Island an Ideen und Entschlossenheit. Doch Blomqvist sorgte mit ihrem Strafstoß nach einem Foul an Laura Freigang noch für Erleichterung, die Entscheidung um den Einzug ins Achtelfinale fällt im Rückspiel nächste Woche Mittwoch in Frankfurt.