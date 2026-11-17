Sandra Starke sich beim Aufwärmen schwer. Der Angreiferin von RB Leipzig steht eine lange Pause bevor.

Die frühere Fußball-Nationalspielerin Sandra Starke (33) hat sich schwer verletzt und wird ihrem Klub RB Leipzig lange fehlen.

Laut Klubangaben habe die RB-Kapitänin beim Aufwärmen vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (1:5) einen Achillessehnenriss erlitten und sei am Dienstag operiert worden. Starke werde „bis auf Weiteres“ fehlen.

Sandra Starke verletzte sich beim Aufwärmen Sandra Starke verletzte sich beim Aufwärmen © picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/SID/Jan Kaefer

Ausfall von Starke „ein Schock“ für RB Leipzig

„Der Ausfall von Sandra ist ein Schock und trifft uns hart. Sie ist als Kapitänin und erfahrene Spielerin eine wichtige Stütze für die gesamte Mannschaft“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball in Leipzig: „Jetzt steht zunächst ihre Genesung im Vordergrund. Wir werden sie auf diesem Weg bestmöglich begleiten und unterstützen.“

Starke hatte ihr Länderspieldebüt im Oktober 2019 gefeiert, im DFB-Dress kommt die Stürmerin auf sechs Einsätze und einen Treffer.