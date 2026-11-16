Bayer sichert sich gegen gute Stuttgarterinnen wichtige Punkte im Kampf um die Internationalen Plätze.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben zum Abschluss des zehnten Bundesliga-Spieltags Aufsteiger VfB Stuttgart niedergerungen. Durch einen umkämpften 3:2 (1:0)-Auswärtserfolg reihten sich die Leverkusenerinnen auf Platz fünf der Tabelle ein, punktgleich mit Werder Bremen und einen Zähler hinter dem Tabellendritten Eintracht Frankfurt.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Loreen Bender (20.) Leverkusen in Führung, Dafina Redzepi sorgte kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor für den Ausgleich (46.). Danach schnupperte Aufsteiger Stuttgart an der Führung, wurde aber durch den Treffer von Maja Sternad (59.) ausgebremst. Der Jubel über den späten Ausgleichstreffer von Mira Arouna (87.) hielt nur kurz, in der Nachspielzeit schockte Caroline Kehrer (90.+2) den VfB noch einmal.

Die Stuttgarterinnen stehen auf Platz neun und müssen sich am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und Magenta Sport) gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg (Rang elf) behaupten. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt acht Punkte.