Giulia Gwinn steht als Fußballerin im Rampenlicht, wird aber leider viel zu oft auf ihr Äußeres reduziert. Die Nationalspielerin macht deutlich, was sie an dieser Wahrnehmung stört.

Diese Aussagen sind überdeutlich: Giulia Gwinn will nicht länger nur auf ihr Äußeres reduziert werden. Wie die Verteidigerin des FC Bayern oftmals von außen wahrgenommen wird, sorgt bei ihr für Unverständnis.

„Ich bin weder meine Verletzungen noch mein Aussehen. Ich möchte einfach, egal ob bei Social Media, in Interviews, auf dem Fußballplatz sowieso, zeigen, dass ich als Fußballerin gesehen werden möchte. Und da hat nichts anderes Platz“, stellte die 27-Jährige im Magenta-Format „Lupfen & Labern“ klar.

Giulia Gwinn will nicht länger auf ihr Äußeres reduziert werden Giulia Gwinn will nicht länger auf ihr Äußeres reduziert werden © IMAGO/MIS

Worauf es Gwinn ankommt

Dabei geht es Gwinn auch um die Schattenseiten ihres Berufs. Jahrelange Arbeit, Verzicht und schmerzhafte Erfahrungen gehörten ebenso zu ihrer Karriere wie sportliche Erfolge. „Ich habe viel gekämpft. Ich habe auch viel gekämpft, als es keiner gesehen hat“, verdeutlichte die Nationalspielerin.

Als Beispiele führte Gwinn Verletzungen und körperliche Blessuren auf, die ihrer Meinung nach im öffentlichen Bild einer Profifußballerin häufig in den Hintergrund rücken: „Gerade Dinge wie: einem wird der Zahn ausgeschlagen, man läuft ohne Schneidezahn herum, ich werde nach dem Spiel genäht.“ Auch diese Erfahrungen seien nun mal Teil ihrer Persönlichkeit. „Ich will, dass das auch gesehen wird und nicht nur mein Äußeres.“

Gwinn: „Lieber habe ich Narben und Medaillen“

Dass der Fußball Spuren hinterlassen kann, weiß Gwinn aus eigener Erfahrung. Nach zwei Kreuzbandrissen und einer Schulteroperation musste sie zuletzt auch wegen einer Außenbandverletzung pausieren. Beim 3:1 des FC Bayern gegen Werder Bremen kehrte sie Anfang November auf den Platz zurück.

Mit den sichtbaren Folgen ihrer Karriere hat sie inzwischen Frieden geschlossen. „Natürlich hat man gerne keine Narben am Körper. Aber dann hat man auch nichts zu erzählen“, sagte Gwinn. Ihre eindeutige Haltung: „Lieber habe ich Narben und Medaillen und kann irgendwann viel darüber erzählen und auch die wahren Seiten vom Fußball erzählen.“

DEINE MEINUNG

Trotz schwieriger Phasen blickte die Nationalspielerin positiv auf ihren bisherigen Weg. „Irgendwo bin ich dankbar, dass ich schwere Phasen geschafft habe, schöne Phasen erlebt habe und mein Weg noch nicht zu Ende ist.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.