Bayern-Vertrag läuft aus: Gwinn spricht über Zukunft

Die DFB-Kapitänin könnte München und die Bundesliga im Sommer verlassen. Was der 27-Jährigen bei der Entscheidung besonders wichtig ist.

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn macht ihre Zukunft beim FC Bayern vor allem von der sportlichen Perspektive abhängig. „Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht am Ende meiner eigenen Entwicklung. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte in dem Team, in dem ich bin, auch noch nicht am Ende sein“, sagte die DFB-Kapitänin im MagentaSport-Format „Lupfen und Labern“.

Sie wolle das Gefühl haben, „da sind noch Ambitionen da und man kann weitere Schritte gehen“. Der Vertrag der 27-Jährigen beim deutschen Doublegewinner läuft im Sommer aus, wie auch bei weiteren Leistungsträgerinnen wie Klara Bühl und Franziska Kett.

Gwinn hob ihre Verbundenheit zu den Münchnerinnen und der Bundesliga hervor, laut der Rechtsverteidigerin „eine der attraktivsten Ligen überhaupt“. Sie wäre nicht „sieben oder acht Jahre hier, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde“, betonte Gwinn, die ihre eigene Entscheidung nicht von anderen Personalien abhängig macht: „Ich bin niemand, der sagt, ich warte ab, ob die unterschreibt und dann unterschreibe ich. Das wäre der falsche Ansatz.“

Angesichts ihres Alters werde der nächste Schritt allerdings wohlüberlegt sein: „Ich werde wahrscheinlich in meiner Fußballkarriere keine zehn Verträge mehr unterschreiben.“ Die 71-malige Nationalspielerin war 2019 vom SC Freiburg nach München gewechselt und gewann in dieser Zeit mit den Bayern fünf Meistertitel sowie zweimal den DFB-Pokal.