Vor und während des Spiels von Besiktas Istanbul gegen Hapoel Beer Sheva kommt es auf den Zuschauerrängen zu heftigen Ausschreitungen, die auch zu einer Unterbrechung führen. Ein Fan wird verletzt auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht.

Heftige Ausschreitungen beim Europa-League-Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Beer Sheva! Die Partie, die aufgrund von Sicherheitsbedenken in Georgien und nicht in der Türkei ausgetragen wird, musste nach rund 25 Minuten zunächst einmal unterbrochen werden.

Was war passiert? Auf den Zuschauerrängen ist es zwischen beiden Fanlagern zu üblen Auseinandersetzungen gekommen, wobei etliche Sitzschalen aus ihren Halterungen herausgebrochen und geschmissen sowie kaputt gemacht wurden. Hunderte Polizisten schritten ein, um beide Lager voneinander zu trennen.

Beim Spiel von Besiktas Istanbul kommt es zu heftigen Ausschreitungen Beim Spiel von Besiktas Istanbul kommt es zu heftigen Ausschreitungen © IMAGO/Anadolu Agency

Europa League: Fan stürzt in den Stadion-Innenraum

Ein Fan stürzte in den Stadion-Innenraum und musste anschließend verletzt in die Katakomben zu einem Krankenwagen gebracht werden. Die Besiktas-Spieler versuchten alles, um ihre Anhänger zu beruhigen, sodass die Partie fortgesetzt werden kann. Nach etwa 30 Minuten Unterbrechung wurde das Spiel wieder angepfiffen.

Außerdem tauchte im Besiktas-Fanlager ein Banner auf. Darauf stand geschrieben: „Freiheit für Palästina.“

Die Besiktas-Fans zeigten dieses Banner Die Besiktas-Fans zeigten dieses Banner © IMAGO/Anadolu Agency

Schon vor dem Spiel war die Stimmung aufgeheizt. Besiktas-Anhänger zeigten die palästinensische Flagge in Richtung der israelischen Fans (Israel und die Palästinenser stehen bereits jahrzehntelang in einem politischen Konflikt. In der Türkei überwiegt deutlich die Pro-Palästina-Stimmung – Anm. d. Red.).

DEINE MEINUNG

Auf der Tribüne kam es bereits vor dem Anpfiff zu Tumulten. Nach knapp einer halben Stunde Spieldauer eskalierte dann die Situation komplett.

Besiktas veröffentlicht Statement

Um 20.18 Uhr veröffentliche Besiktas dann ein ellenlanges Statement. „Wir verurteilen aufs Schärfste den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt durch die Sicherheitskräfte gegen unsere Fans vor und während des Spiels unserer Fußball-A-Mannschaft gegen Hapoel Beer-Sheva in der UEFA Europa League in Batumi, Georgien, und sprechen unseren Fans, die von den Vorfällen betroffen waren, unsere besten Genesungswünsche aus“, hieß es dort.

Kulübümüzden Açıklama



Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen… pic.twitter.com/Cv1SinC3yu — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

„Wir geben bekannt, dass hinsichtlich der unverhältnismäßigen Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte gegenüber unseren Fans Schritte beim Generalkonsulat in Batumi und bei der UEFA eingeleitet wurden, und betonen, dass wir den Vorgang weiterhin genau verfolgen werden, bis jeder einzelne unserer Fans wohlbehalten in unser Land zurückgekehrt ist“, so der Verein weiter.

„Wir sprechen unserem Präsidenten, Herrn Recep Tayyip Erdogan, unseren Dank aus, der ein Gespräch mit unserem Vorsitzenden Serdal Adali geführt hat, erklärte, dass er den Vorgang aufmerksam verfolge, und unserer Gemeinschaft sowie unseren Fans seine Genesungswünsche übermittelte.“ Darüber hinaus bedankte sich Besiktas bei „unseren angesehenen Partnervereinen“, die Solidarität gezeigt und ihre Anteilnahme ausgesprochen hatten.