Heftige Ausschreitungen bei brisantem Besiktas-Spiel
Vor und während des Spiels von Besiktas Istanbul gegen Hapoel Beer Sheva kommt es auf den Zuschauerrängen zu heftigen Ausschreitungen, die auch zu einer Unterbrechung führen. Ein Fan wird verletzt auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht.
Heftige Ausschreitungen beim Europa-League-Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Beer Sheva! Die Partie, die aufgrund von Sicherheitsbedenken in Georgien und nicht in der Türkei ausgetragen wird, musste nach rund 25 Minuten zunächst einmal unterbrochen werden.
Was war passiert? Auf den Zuschauerrängen ist es zwischen beiden Fanlagern zu üblen Auseinandersetzungen gekommen, wobei etliche Sitzschalen aus ihren Halterungen herausgebrochen und geschmissen sowie kaputt gemacht wurden. Hunderte Polizisten schritten ein, um beide Lager voneinander zu trennen.
Europa League: Fan stürzt in den Stadion-Innenraum
Ein Fan stürzte in den Stadion-Innenraum und musste anschließend verletzt in die Katakomben zu einem Krankenwagen gebracht werden. Die Besiktas-Spieler versuchten alles, um ihre Anhänger zu beruhigen, sodass die Partie fortgesetzt werden kann. Nach etwa 30 Minuten Unterbrechung wurde das Spiel wieder angepfiffen.
Außerdem tauchte im Besiktas-Fanlager ein Banner auf. Darauf stand geschrieben: „Freiheit für Palästina.“
Schon vor dem Spiel war die Stimmung aufgeheizt. Besiktas-Anhänger zeigten die palästinensische Flagge in Richtung der israelischen Fans (Israel und die Palästinenser stehen bereits jahrzehntelang in einem politischen Konflikt. In der Türkei überwiegt deutlich die Pro-Palästina-Stimmung – Anm. d. Red.).
Auf der Tribüne kam es bereits vor dem Anpfiff zu Tumulten. Nach knapp einer halben Stunde Spieldauer eskalierte dann die Situation komplett.
Besiktas veröffentlicht Statement
Um 20.18 Uhr veröffentliche Besiktas dann ein ellenlanges Statement. „Wir verurteilen aufs Schärfste den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt durch die Sicherheitskräfte gegen unsere Fans vor und während des Spiels unserer Fußball-A-Mannschaft gegen Hapoel Beer-Sheva in der UEFA Europa League in Batumi, Georgien, und sprechen unseren Fans, die von den Vorfällen betroffen waren, unsere besten Genesungswünsche aus“, hieß es dort.
„Wir geben bekannt, dass hinsichtlich der unverhältnismäßigen Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte gegenüber unseren Fans Schritte beim Generalkonsulat in Batumi und bei der UEFA eingeleitet wurden, und betonen, dass wir den Vorgang weiterhin genau verfolgen werden, bis jeder einzelne unserer Fans wohlbehalten in unser Land zurückgekehrt ist“, so der Verein weiter.
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„Wir sprechen unserem Präsidenten, Herrn Recep Tayyip Erdogan, unseren Dank aus, der ein Gespräch mit unserem Vorsitzenden Serdal Adali geführt hat, erklärte, dass er den Vorgang aufmerksam verfolge, und unserer Gemeinschaft sowie unseren Fans seine Genesungswünsche übermittelte.“ Darüber hinaus bedankte sich Besiktas bei „unseren angesehenen Partnervereinen“, die Solidarität gezeigt und ihre Anteilnahme ausgesprochen hatten.