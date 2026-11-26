Dinamo Zagreb empfängt heute den Bayer Leverkusen. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im Stadion Maksimir. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen ist am 5. Spieltag der Europa League bei GNK Dinamo Zagreb im Stadion Maksimir zu Gast. Anstoß der Partie ist um 18.45 Uhr.

Während die Kroaten mit Schwung in die Partie starten, gilt es für die Werkself die Niederlage gegen Olympique Marseille (0:1) vor drei Wochen wiedergutzumachen.

Europa League heute: Zagreb – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Für dieses Vorhaben kann Trainer Carles Martinez neben den Rückkehrern Moussa Diaby, Nathan Tella und Christian Kofane auch wieder auf Sommer-Neuzugang Guéla Doué zurückgreifen. „Wenn morgen alles gut läuft, hoffe ich, ihm Spielminuten geben zu können“, sagte Martinez auf der Pressekonferenz vorm Spiel.

Mit drei Siegen in Folge gehen die Kroaten derweilen mit Rückenwind in die Begegnung. „Nach drei Siegen sind sie gut drauf“, so auch Martinez, „sie sind bereit, zu verteidigen und gut zu kontern“. Ein besonderes Augenmerk dürfte Leverkusen auf Dinamos Luka Stojkovic legen, der gegen den AC Sunderland (2:0) mit einem Treffer und einer Torvorlage zum Matchwinner avanciert war.

Im ersten Europapokalduell können sich dennoch beide Teams auf eine starke Defensivleistung ihres Gegners einstellen: Sowohl Dinamo Zagreb als auch Leverkusen gewannen drei der letzten vier Europa-League-Partien zu null.

Wird GNK Dinamo Zagreb gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, die Europa-League-Partie wird nicht im Free-TV übertragen.

Europa League heute: Wo wird DIN gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: GNK Dinamo Zagreb gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: GNK Dinamo Zagreb gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.