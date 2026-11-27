Christian Ilzer darf sich selbst auf die Schulter klopfen. Seine Joker lassen die TSG auf die Playoffs hoffen.

Nach dem Comeback gegen seinen „Herzensklub“ hüpfte Christian Ilzer strahlend vor der Fankurve der TSG Hoffenheim auf und ab. Der Trainer genoss das geglückte Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Sturm Graz in vollen Zügen. „Es war schon etwas Besonderes“, gab der Österreicher bei Sky zu, wenngleich man im Spiel nicht an die Vergangenheit denke, „sondern versucht, der Mannschaft Input zu geben“.

Dies war Ilzer beim 3:1 (0:1) in der Europa League besonders gut gelungen. Mit seinen Einwechslungen sorgte der TSG-Coach für neuen Schwung, als Joker drehten unter anderem Bambasé Conté und Max Moerstedt das Spiel nach einem Rückstand.

„Qualität hat sich durchgesetzt“: Ilzer jubelt

„Zum Schluss hat sich die Qualität durchgesetzt“, sagte Ilzer, der Graz 2024 zum Meistertitel geführt hatte: „Wir haben mit den Einwechselspielern Qualität gebracht.“ Als Lohn gab es den wichtigen Dreier.

Der zweite Sieg in der Ligaphase brachte die TSG den Playoffs deutlich näher. Mit sieben Punkten nach fünf Spielen sehe es nun „deutlich besser aus als nach den zwei Auftaktniederlagen“, betonte Ilzer.

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