Die Mitspieler und Verantwortlichen stellen sich hinter Malik Tillman, der Leverkusen in Zagreb jubeln lässt.

Nach dem Wirbel in dieser Woche gab Malik Tillman die Antwort im strömenden Regen von Zagreb. Ganz zur Freude der Mitspieler. Tillman, der im Zwist mit den Anhängern von Bayer Leverkusen unlängst für Aufsehen gesorgt hatte, habe „zwei sehr gute Spiele“ gemacht, lobte Torhüter Mark Flekken.

Der Führungstreffer beim 2:0 (2:0) in der Europa League bei Dinamo Zagreb dürfte für etwas Genugtuung bei Tillman gesorgt haben. „Wir wissen alle, dass Malik vor der Länderspielpause in einer schwierigen Situation steckte – vielleicht auch ein bisschen mit sich selbst gekämpft hat“, sagte Flekken.

Nach Pfiffen bei seiner Einwechslung gegen Stuttgart hatte Tillman im Anschluss an das Spiel gegen Paderborn betont, dass ihm der Applaus der Fans bei seiner Auswechslung diesmal dafür „relativ egal“ gewesen sei. Es mache „nicht mehr viel“ mit ihm, „ob gejubelt oder mein Name gerufen wird“, sagte der 24-Jährige.

„Malik trägt sein Herz auf der Zunge“

Thomas Eichin, Direktor Lizenz bei Bayer, nahm Tillman in Schutz. „Malik trägt sein Herz auf der Zunge, das ist sympathisch“, sagte Eichin in der Halbzeitpause bei RTL+. Er finde es „erfrischend, dass einer mal nicht so agiert, wie es alle erwarten“.

Dennoch begleiten Tillman vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag bei Borussia Dortmund Gerüchte um einen Abschied im Winter. „Ich habe keine Glaskugel“, sagte Flekken über den bis 2030 an Leverkusen gebundenen Mittelfeldspieler. Er hoffe einfach, dass Tillman so weitermache: „Und wenn er so weiter macht, wer weiß.“