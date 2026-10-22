Nick Woltemade trifft international in dieser Spielzeit bislang in jeder Partie. Juventus Turin strauchelt dennoch.

Ein starker Nick Woltemade hat für Juventus Turin den ersten Dämpfer in der Europa League nicht verhindern können. Die Bianconeri kamen trotz Tor und Vorlage des deutschen Fußball-Nationalspielers gegen Stade Rennes nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und mussten damit die Spitzengruppe davonziehen lassen.

Woltemade spielte zum frühen Führungstreffer von Mehmet Zeki Celik einen perfekten Pass (6.) und traf in Durchgang zwei selbst per Handelfmeter (67.). Zwischenzeitlich hatten Musa Al-Taamari (15.) und Boulaye Dia (43, Handelfmeter) die Partie gedreht.

Nick Woltemade trifft erneut für Juventus Turin in der Europa League Nick Woltemade trifft erneut für Juventus Turin in der Europa League © IMAGO/Anadolu Agency

Vier Scorerpunkte in drei Spielen

Woltemade steht damit in seinem aktuellen Lieblingswettbewerb bei vier Scorer-Punkten in drei Spielen. In der Serie A wartet der Angreifer noch auf sein erstes Tor, allerdings kam er dort bislang nur als Joker zum Einsatz.

In der Liga läuft es für Juve mit Platz acht generell nicht nach Plan, das Spitzenduo Inter Mailand und Lazio Rom ist bereits um acht Zähler enteilt.