Der Lech Posen empfängt heute den Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im Enea Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen reist mit sieben Siegen in Serie in der UEFA Europa League zum KKS Lech Posen.

Heute Abend um 18.45 Uhr treffen beide Mannschaften im Enea Stadion erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander; Schiedsrichter ist Milos Milanovic.

Europa League heute: Poznan – Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Lech Posen hat die vergangenen vier Partien in der UEFA Europa League verloren. Dabei erzielte der Klub nur ein Tor und kassierte zwölf Gegentreffer. Die 0:4-Niederlage gegen Crystal Palace zum Auftakt war zugleich die höchste Niederlage von Lech in einer europäischen Hauptrunde seit dem 0:4 gegen Benfica im Dezember 2020.

Bayer 04 Leverkusen mit starker Europa-League-Bilanz

Bayer 04 Leverkusen hat 15 der vergangenen 17 Gruppen- und Ligaspiele in der UEFA Europa League gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage.

Seit dem 0:1 gegen Ferencváros im Dezember 2021 entschied die Werkself zudem sieben Europa-League-Partien nacheinander für sich. Die vergangenen vier Leverkusener Tore in europäischen Hauptrunden fielen jeweils nach Eckbällen.

Lech Posen und Bayer 04 Leverkusen erstmals im direkten Duell

Gegen Bayer 04 Leverkusen hat Lech Posen bislang noch nie gespielt. In fünf europäischen Hauptrunden-Partien gegen deutsche Mannschaften blieb Lech mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen ohne Sieg. Leverkusen gewann dagegen alle vier europäischen Duelle mit polnischen Klubs, jeweils gegen GKS Katowice im UEFA-Pokal.

Wird Lech Posen gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Europa League heute: Wo wird LPO gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ oder bei Sky im Stream verfolgt werden.

Europa League: KKS Lech Poznan gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: KKS Lech Poznan gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.