Wirtz: Kein Jubel-„Diktat“ von Klopp

Der Bundestrainer witzelt über die wenig emotionale Reaktion des Spielmachers nach Toren. Der entgegnet, er tue eben, "worauf ich Lust habe".

Nationalspieler Florian Wirtz will sich auch von Jürgen Klopp keinen emotionaleren Torjubel „diktieren“ lassen. „Ich werde auf jeden Fall nicht, wenn ich ein Tor schieße, mehr jubeln, weil es mir irgendwer sagt“, sagte der Liverpool-Profi bei RTL/Sky, „sondern wenn ich ein Tor mache, dann mache ich das, worauf ich gerade Lust habe.“

Wirtz spielte damit auf eine launige Episode im Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch an. Bei einer Fragerunde mit Mitarbeitern von DFB-Partner adidas sollte Wirtz beantworten, ob er sich seinen Jubel vorher überlege. Er treffe aktuell nicht so oft, sagte Wirtz, aber „wenn ich mal einen mache, dann ist es eher spontan, ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber“.

Klopp, der mit Wirtz auf der Bühne stand, warf trocken ein: „Das sieht man übrigens auch! Du hast gerade ein Tor geschossen, das war ein emotionaler Ausbruch, oder? Nee!“ Er selbst, berichtete der frühere Profi augenzwinkernd, habe „verrückt gejubelt, 52-mal, aber ist lange her“. Seine Reaktionen seien dabei „nullkommanull geübt“ gewesen, aber: „Auch Jubeln will gelernt sein!“

Das weiß man beim Deutschen Fußball-Bund spätestens seit der Diskussionen um den „Kronen“-Jubel von Nationalspieler Felix Nmecha. „Natürlich kann man immer gerne Tipps annehmen, vor allem vom Bundestrainer“, sagte Wirtz weiter zu seinem Jubel, „aber ich glaube, wie ich zu jubeln habe, sagt er mir jetzt nicht.“