Klopp-Klarstellung wegen Juwel Mohya: „Einfach Quatsch!“

Wael Mohya wird am Freitag in der Nations League gegen Serbien nicht im DFB-Kader stehen. Jürgen Klopp verdeutlicht bei der PK, dass dies länger besprochen war.

DFB-Juwel Wael Mohya wird am Freitag bei der Nations-League-Partie gegen Serbien (20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht im Spieltagskader der deutschen Nationalmannschaft stehen – Bundestrainer Jürgen Klopp möchte diese Entscheidung allerdings ins rechte Licht rücken.

„Wir haben ihn nicht aus dem Kader ‚gestrichen‘, das ist völlig am Thema vorbei, einfach Quatsch“, sagte Klopp am Donnerstagabend bei der Pressekonferenz nach der Ankunft in Belgrad. Der DFB-Coach störte sich an entsprechenden Formulierungen in den Medien: „Wir haben vorher schon besprochen: Wenn nichts passiert, ist er nicht im Kader. Wir wollen ihn sehen.“

Wael Mohya (r.) steht gegen Serbien nicht im Kader Wael Mohya (r.) steht gegen Serbien nicht im Kader © IMAGO/MIS

Nations League: Reglement erlaubt nur 23 Spieler

„Wael reist mit dem Team nach Belgrad, steht aber für das Serbien-Spiel nicht im Spieltagskader“, hatte der Verband zuvor informiert. Der 17 Jahre alte Flügelspieler von Borussia Mönchengladbach wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für diese Länderspielperiode zum ersten Mal in den Kader der Nationalmannschaft berufen.

„Es gibt jetzt nicht viele 17-Jährige, die Bundesliga spielen – das alleine ist ja schon ein herausragendes Merkmal. Aber er macht es auch gut“, hatte Klopp die Nominierung des Youngsters begründet. Einen Kaderplatz hatte er dabei bereits offengelassen. „Mal sehen, ob er spielt, ob er es überhaupt in den Kader packt, das hängt natürlich immer auch von der Trainingsleistung ab“, hatte Klopp verlauten lassen.

Klopp hatte für die letzten Gruppenspiele gegen Serbien und die Niederlande, in denen das DFB-Team um den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga kämpft, einen 24-köpfigen Kader berufen. Für das Spieltagsaufgebot darf er laut Reglement aber nur 23 Profis benennen.

DEINE MEINUNG

Der Bundestrainer hatte bereits erläutert, dass er seinen Kaderplatz 24 künftig für aufstrebende „Jungs“ vorhalten wolle, die er „einfach mal sehen“ möchte im Training. So ist das diesmal auch bei Ausnahmetalent Mohya, der sich seit Montag mit der Nationalelf im Quartier in Herzogenaurach auf das Serbien-Spiel vorbereitet.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)