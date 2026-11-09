Sechs Spieler der U21 sind Teil des Kaders von Jürgen Klopp - und nun kommen auch noch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle hinzu.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat zum Jahresabschluss mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Neben Lukas Ullrich (Schlüsselbeinbruch) mussten auch A-Nationalspieler Mika Baur (Sprunggelenk) sowie Arijon Ibrahimovic kurzfristig für die Testspiele gegen Belgien und Kroatien absagen.

Dafür nominierte Trainer Antonio di Salvo mit dem Elversberger Maurice Krattenmacher sowie dem Hamburger Kofi Jeremy Amoako zwei potenzielle Debütanten und den U21-erfahrenen Tom Rothe von Union Berlin nach.

DFB-Auswahl gegen Belgien und Kroatien im Einsatz

Außerdem ist Abwehrspieler Karim Coulibaly derzeit wegen Krankheitssymptomen noch fraglich, über seine Anreise soll am Dienstag entschieden werden. „Es sind jetzt zwei wichtige Spiele, auch wenn es Freundschaftsspiele sind“, betonte di Salvo: „Es sind Spiele gegen zwei Topteams, die auch qualifiziert sind und mögliche Gruppengegner sein könnten. Wir wollen sehen, auf welchem Stand sind wir im Vergleich zur Konkurrenz.“

Am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Essen gegen Belgien sowie vier Tage später in Rijeka gegen Kroatien gehe es darum, das Team „weiterzuentwickeln, neue Spieler zu integrieren und Schritte nach vorne zu machen“. Die DFB-Elf habe zwar mit 27 Punkten aus zehn Partien eine gute Qualifikation gespielt, „aber wir sind eine Mannschaft in der Entwicklung und müssen uns steigern und verbessern.“ Im Tor werden Dennis Seimen und Mio Backhaus im Kampf um die Nummer eins jeweils ein Spiel bekommen.

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Gruppen werden am 26. November in Belgrad ausgelost.

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