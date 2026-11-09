Thomas Müller als Völler-Erbe? „Eine gute Idee“

Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler nennt seine Zeit beim Verband "endlich" und Thomas Müller als einen potenziellen Nachfolger.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht das Bayern-Idol Thomas Müller als seinen möglichen Nachfolger beim Deutschen Fußball-Bund.

„Irgendwann ist es bei mir endlich“, sagte der 66-Jährige im Podcast Kerners 11, angesprochen auf sein Erbe und den Weltmeister von 2014, „und wenn dann der DFB – ob Bernd Neuendorf, Aki Watzke oder Per Mertesacker als Geschäftsführer – der Meinung ist, noch jemanden dazuzuholen, finde ich das absolut eine gute Idee.“

Rudi Völler (r.) im Oktober 2024 mit Thomas Müller Rudi Völler (r.) im Oktober 2024 mit Thomas Müller © picture-alliance/Sport-Px/SID/Sascha Walther

Er sei „auf jeden Fall davon überzeugt“, dass Müller (37) geeignet sei für das Amt, betonte Völler: „Natürlich könnte das der Thomas, wie andere auch. Ob in meiner Position oder einer anderen. Sie müssten es nur wollen, das ist die Basis.“

Seit seinem Abschied vom FC Bayern nach der Saison 2024/25 spielt Müller bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS, wo er noch bis Sommer 2027 unter Vertrag steht.

Völler über Neuer: „Mit 80 bis 90 Prozent noch Weltklasse“

Noch immer bei den Bayern unter Vertrag steht Manuel Neuer, um den die Diskussionen nach seiner erneuten Verletzung immer größer werden. Völler glaubt fest, dass sich der ehemalige DFB-Torhüter nach seiner Verletzung zurückmelden wird.

„Eins ist klar, das haben wir bei der WM gemerkt und die Jahre davor auch die Bayern: Auch wenn er in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr der Manuel Neuer war, wie vor zehn Jahren – das ist ja klar -, hatte man trotzdem das Gefühl, ein Manu mit 80 bis 90 Prozent ist noch Weltklasse“, sagte Völler.

DEINE MEINUNG

„Er hat immer noch die Qualität. Letztendlich muss er das selbst entscheiden. Zusammen mit dem Klub und der Familie, wie es dann weitergeht“, findet der DFB-Sportdirektor: „Jetzt muss er erstmal versuchen, wieder fit zu werden. Das ist natürlich bitter, dass das jetzt passiert ist, auch wenn das jetzt ein, zwei Monate dauert, ich weiß nicht, wie lange er jetzt ausfallen wird. Aber es gibt keinen Grund, dass er nicht nochmal angreift.“

Bei den Bayern noch mehr in den Fokus rücken wird jetzt Jonas Urbig, der in der Nationalmannschaft fest zu Kader gehört. Völler findet lobende Worte für das Bayern-Modell den jungen Torhüter langsam heranzuführen: „Die Idee von den Bayern-Verantwortlichen mit dem Übergangsjahr finde ich grundsätzlich gut.“

Völler noch bis 2028 beim DFB unter Vertrag

Völlers Arbeitspapier beim ist bis zur EM 2028 in Großbritannien datiert. Was nach seiner Zeit beim DFB von ihm in Erinnerung bleiben soll? „Meistens wird immer gelogen dann“, sagte Völler auf die Frage und lachte, „aber bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle: Er hat sein Bestes getan.“

Das hat Völler schon als Profi in 90 Länderspielen (47 Tore), 1990 wurde er mit der DFB-Elf Weltmeister. Nach der desaströsen EM 2000 übernahm er die Nationalmannschaft als Teamchef und führte sie 2002 ins WM-Finale, nach der verkorksten EM 2004 trat er zurück. Im Februar 2023 kam er als Sportchef wieder, im September 2023 sprang der einstige Publikumsliebling („Ein Rudi Völler!“) nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick noch einmal als Coach für ein Spiel ein.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)