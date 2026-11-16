DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler überreichten dem gebürtigen Berliner ein Bild als Erinnerung.

Wo er einst als Käfigkicker begann, ist Antonio Rüdiger in allen Ehren vom Deutschen Fußball-Bund aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler überreichten dem gebürtigen Berliner unter großem Applaus vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im Olympiastadion ein Bild als Erinnerung.

Rüdiger war nach 86 Länderspielen (drei Tore) nach der missglückten WM im Sommer aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. In seiner Laufbahn verdiente sich der Innenverteidiger aufgrund seiner kompromisslosen und körperbetonten Spielweise den Spitznamen „Krieger“, der Ursprung liegt auf den Bolzplätzen seiner Kindheit. „In den Käfigen von Berlin, da gewinnt der Stärkere – so einfach ist das. Man lernt, sich durchzusetzen, egal, wie alt der Gegner ist“, sagte der 33-Jährige.

Bei der WM spielte Rüdiger letztmals für den DFB Bei der WM spielte Rüdiger letztmals für den DFB © AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Die großen Titel blieben ihm im DFB-Trikot verwehrt. Er gewann lediglich 2017 den Confed Cup. Daher blicke er auf „manche schmerzhafte Niederlage“ zurück, räumte er ein. In seiner DFB-Zeit musste der bekennende Muslim wegen seines Glaubens bisweilen harte und teils unsachliche Kritik einstecken, auch rassistisch wurde er angefeindet. Für ihn sei es dennoch „ein extrem besonderes Kapitel“ gewesen, „das mich für immer prägen wird“, sagte Rüdiger, der mit seiner Familie am Montagabend im Stadion war.

Bei Real Madrid läuft sein Vertrag noch bis zum Saisonende. Unter José Mourinho ist er bei den Königlichen nur noch ein Teilzeitarbeiter: Zwar stand Rüdiger in dieser Spielzeit in drei von vier Partien in der Champions League in der Startelf und erzielte beim wilden 4:3 bei der AS Rom in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer, in der Liga kommt er aber nur auf vier Einsätze in zwölf Spielen. Daher könnte sich für Rüdiger im Sommer 2027 ein weiteres Kapitel schließen.