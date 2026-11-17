Nach dem 1:2 gegen Belgien verliert das Team von Antonio Di Salvo bei dessen Jubiläum und unter widrigsten Bedingungen auch in Kroatien.

Die deutschen U21-Fußballer haben ihr Länderspieljahr unter widrigsten Bedingungen mit einem weiteren Rückschlag beendet. Im dichten Nebel und strömenden Regen von Rijeka verlor die DFB-Auswahl mit dem 2:3 (0:1) gegen Kroatien auch den zweiten EM-Härtetest und bescherte ihrem Trainer Antonio Di Salvo in dessen 50. Spiel als U21-Cheftrainer ein Jubiläum zum Vergessen.

„War eher eine Schlammschlacht“, sagte Torschütze Max Moerstedt bei ProSieben Maxx. „Ob man das heute Fußball nennen kann, weiß ich nicht“, meinte auch Kapitän Joshua Quarshie: „Wir wollten Fußballspielen, aber der Platz hat das einfach nicht zugelassen. Wir hätten das von Anfang an anders angehen müssen.“

Tiefe Pfützen in Rijeka Tiefe Pfützen in Rijeka © IMAGO/Pixsell

Stürmer Moerstedt von der TSG Hoffenheim (53.) und der Stuttgarter Dzenan Pejcinovic (60.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der deutschen Auswahl. Doch Fran Topic (67./84.) entschied das Spiel mit seinem Doppelpack zugunsten der vom ehemaligen Bundesligaprofi Ivica Olic trainierten Kroaten. Adrian Segecic (26.) hatte zunächst zur Führung getroffen.

Nach dem 1:2 gegen Belgien kassierte die U21 die zweite Niederlage im zweiten EM-Test. Für Di Salvo geht es mit einer Bilanz von 35 Siegen, sechs Remis und neun Niederlagen in die lange Winterpause. Nach der bereits im Oktober perfekt gemachten Qualifikation für die EM-Endrunde vom 16. Juni bis 3. Juli in Albanien und Serbien richtet sich der Blick nun auf die Auslosung am 26. November in Belgrad. Im März stehen dann zwei weitere Testspiele auf dem Weg zur Europameisterschaft an.

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Zuschauer in Rijeka sehen wenig bis gar nichts

Di Salvo wechselte im Vergleich zum Belgien-Spiel am Freitag lediglich auf einer Position, Linus Gechter ersetzte Nnamdi Collins in der Innenverteidigung. „Wir wollen einen guten Abschluss haben“, forderte der Coach bei ProSieben Maxx – trotz der extrem schwierigen Bedingungen im Stadion Rujevica. Erst einmal war für die Akteure auf dem Platz und vor allem die wenigen Tribünengäste und Fernsehzuschauer nämlich wenig bis gar nichts zu sehen.

Pejcinovic ließ die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit kläglich liegen (18.), auf der Gegenseite kam Gechter gegen Segecic zu spät. Ansonsten gab es wenige Highlights, Chancen entstanden nur durch hohe Bälle, Fehler oder Zufallsprodukte. „Man merkt, dass Kroatien eine wunderbare Wasserball-Nation ist“, scherzte Andreas Rettig in seinem letzten Spiel als DFB-Geschäftsführer in der Halbzeit am ran-Mikrofon mit Blick auf die tiefen Pfützen.

Di Salvo reagierte zur Halbzeit gleich vierfach, brachte unter anderem Moerstedt, der nach einem Freistoß von Muhammed Damar im zweiten Anlauf zu seinem ersten U21-Tor einschob. Pejcinovic köpfte eine Flanke von Paris Brunner ein, aber Kroatien kam durch Topic noch einmal zurück.