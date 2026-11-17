Brajan Gruda begeistert in der Nationalmannschaft und läuft Lennart Karl vorerst den Rang ab. Der Bayern-Youngster gehört zu den kleinen Verlierern der beiden Länderspiele. Doch der Bundestrainer weiß um die heikle Situation.

Zwei Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen! Brajan Gruda ist der große Gewinner der vergangenen Tage rund um die Nationalmannschaft. Der 22-Jährige hat seine Chance eindrucksvoll genutzt – und sich innerhalb kürzester Zeit vom Debütanten zu einem der spannendsten Spieler im Team von Jürgen Klopp entwickelt.

Beim 3:1 in Serbien begeisterte der Profi von RB Leipzig mit frechen Dribblings, enormer Spielfreude und einem sehenswerten Treffer. Beim 5:0 gegen die Niederlande legte er noch einmal nach: zwei Torvorlagen, ein eigener Treffer und SPORT1-Note 1!

Brajan Gruda feiert sein Tor gegen die Niederlande Brajan Gruda feiert sein Tor gegen die Niederlande © IMAGO/Uwe Kraft

Gruda ist ein Spieler für das Spektakel. Einer, der ins Risiko geht, Gegenspieler herausfordert und auch dann noch einen Trick versucht, wenn die vernünftigere Lösung ein einfacher Pass wäre. Ein Zocker eben. Einer, der auch mal Fehler macht, weil er etwas Besonderes schaffen will.

Und damit verkörpert Gruda derzeit ziemlich genau das, was Lennart Karl vor der Weltmeisterschaft war: ein junger Hoffnungsträger, der mit seiner Unbekümmertheit die Fantasie der deutschen Fans beflügelt.

Karl als Verlierer des Lehrgangs

Für Karl dagegen verliefen die beiden Länderspiele ernüchternd. In Belgrad saß der 18-Jährige über die gesamte Spielzeit auf der Bank. Gegen die Niederlande wurde er erst in der 82. Minute eingewechselt – ausgerechnet für Gruda, der zu diesem Zeitpunkt längst zum gefeierten Helden des Abends geworden war. Gerade einmal acht Minuten blieben Karl, um sich zu zeigen – zu wenig Zeit.

So gesehen gehört der Bayern-Profi tatsächlich zu den kleinen Verlierern dieses Lehrgangs. Denn während Gruda seinen Platz in der Mannschaft eindrucksvoll fand, konnte Karl kaum Argumente in eigener Sache sammeln.

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Das ist überraschend. Schließlich war der 18-Jährige mit Rückenwind aus München angereist. Nach schwierigen Wochen hatte er beim FC Bayern wieder zu seiner Form gefunden, gegen Atlético Madrid und Mainz getroffen und damit auch auf die öffentliche Kritik von Uli Hoeneß eine klare und sportliche Antwort gegeben.

Karl schien die Debatte um sich zunehmend abgeschüttelt zu haben. Umso bemerkenswerter, dass er Klopp offensichtlich noch nicht in gleichem Maße überzeugen konnte. Gruda bekam den Vorzug.

Gruda passt besser ins Konzept

Dabei verbindet die beiden Offensivspieler einiges. Beide sind Linksfüßer, beide suchen gerne das Eins-gegen-Eins, beide leben von ihrem Mut und ihrer Kreativität. Allerdings passt Gruda momentan besonders gut in Klopps Vorstellungen vom Spiel über den rechten Flügel.

Und der Leipziger hat einen weiteren Vorteil: Er ist vier Jahre älter als Karl. Vier Jahre, in denen ein junger Fußballer in allen Belangen große Entwicklungsschritte machen kann.

Dass aus dem Konkurrenzkampf kein Problem für Karl entstehen soll, ist Klopp bewusst. Der Bundestrainer bemühte sich bereits nach dem Serbien-Spiel auffällig darum, die Nichtberücksichtigung des Bayern-Talents richtig einzuordnen.

Karl habe hervorragend trainiert und sei vollständig in die Mannschaft integriert, betonte Klopp. Seine Botschaft war unmissverständlich: Die Entscheidung gegen einen Einsatz war keine grundsätzliche Entscheidung gegen den Youngster.

Drahtseilakt für Jürgen Klopp

Auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel versuchte Klopp, die Enttäuschung bei Karl gar nicht erst zu einer größeren Geschichte werden zu lassen. Er entscheide sich nicht gegen bestimmte Spieler, sondern für andere, erklärte er. Und stellte ausdrücklich klar: „Ich werde mich in Zukunft auch immer mal wieder für Lennart Karl entscheiden, weil er einfach ein unfassbares Talent ist.“

Klopp weiß, wie schnell aus einem sportlichen Rückschlag bei einem jungen Spieler eine öffentliche Grundsatzdiskussion werden kann. Karl hat das in den vergangenen Wochen beim FC Bayern erlebt.

Deshalb dürfte es dem Bundestrainer wichtig sein, einerseits Grudas überragende Leistungen angemessen zu würdigen, andererseits aber Karl nicht das Gefühl zu vermitteln, plötzlich abgehängt zu sein.

Ohnehin wäre es völlig verfehlt, nach zwei Länderspielen bereits ein endgültiges Urteil zu fällen. Gruda hat sich seine neue Rolle verdient. Mit seiner Frechheit, seiner Dynamik und inzwischen auch mit bemerkenswerter Effektivität bringt er Qualitäten mit, die der Nationalmannschaft auf der rechten Außenbahn lange gefehlt haben. Noch dazu zeigte er gegen die Niederlande auch in der Arbeit gegen den Ball eine Einsatzbereitschaft, die ganz nach Klopps Geschmack sein dürfte.

Der 22-Jährige ist deshalb im direkten Konkurrenzkampf vorerst klar im Vorteil. Er hat nicht nur begeistert, sondern auch geliefert.

Karl muss dagegen Geduld beweisen. Das mag für einen Spieler, der beim FC Bayern bereits große Spiele absolviert hat, nicht ganz einfach sein. Doch bei aller Aufregung sollte eine entscheidende Tatsache nicht vergessen werden: Der Offensivspieler ist gerade einmal 18 Jahre alt.

Er hat im Grunde nichts zu verlieren – und viel Zeit. Noch vor der WM war Karl eines der aufregendsten Gesichter des deutschen Fußballs. Jetzt ist Gruda der neue Zocker, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Das muss für Karl kein Nachteil sein. Vielleicht tut es ihm sogar gut, wenn sich das Scheinwerferlicht vorübergehend auf einen anderen richtet.

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