"Ich war geschockt, wie gut er ist"

Die DFB-Elf demontiert die Niederlande und zeigt endlich, welches Potenzial wirklich in ihr steckt. Schon jetzt ist klar: Bundestrainer Jürgen Klopp hat diese Mannschaft wachgeküsst – und wird damit zu dem Typ, der er nie sein wollte. Ein Kommentar.

Diese Mannschaft muss sich niemand mehr schönsaufen!

Dabei hatte Jürgen Klopp vor seinem Amtsantritt im Sommer noch den Eindruck gewonnen, dass genau das die weitverbreitete Meinung sei: Der Glaube an die DFB-Elf war schlichtweg nicht existenziell.

Doch der Bundestrainer war von Anfang an „schockverliebt“ in sein Team – und steckt mit seinen Schmetterlingen im Bauch inzwischen eine ganze Fußballnation an.

Jürgen Klopp hat das DFB-Team wachgeküsst Jürgen Klopp hat das DFB-Team wachgeküsst © Imago

Spätestens nach der Gala gegen die Niederlande steht fest: Der Plan mit Klopp geht auf. Und zwar viel schneller, als selbst die größten Optimisten erwarten durften.

Klopp wird damit zu genau dem Mann, der er eigentlich nie sein wollte: Zum Heilsbringer des deutschen Fußballs. Zumindest behauptete er das regelmäßig.

Geduld war Klopps zentrale Botschaft

Dabei hatte der 59-Jährige von Beginn an vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Mit bloßem Handauflegen sei es schließlich nicht getan. Klopp ist kein Zauberer. Geduld war seine zentrale Botschaft.

Und das aus gutem Grund. Auf seinen bisherigen Trainerstationen brauchten seine Mannschaften stets Zeit, um seinen intensiven Fußball zu verinnerlichen.

Doch ausgerechnet beim jahrelang kriselnden DFB-Team scheint Klopp die Gesetze seiner eigenen Trainerkarriere außer Kraft zu setzen. Er sah sich nie als eine Art Messias. Doch genau als der wird er nun von der Fußballwelt gefeiert.

Klopp entlarvt eine jahrelange Ausrede

Besonders bemerkenswert ist dabei, wie Klopp mit einer weitverbreiteten Annahme aufräumt: Der deutschen Mannschaft fehle schlicht die Qualität, um mit den Besten mitzuhalten.

Das 5:0 gegen die Niederlande ist der eindrucksvolle Gegenbeweis. Das Potenzial war offenbar die ganze Zeit vorhanden. Es musste nur endlich jemand freilegen.

DEINE MEINUNG

Offensiv konnte sie auch in der Vergangenheit immer mal wieder überzeugen. Doch plötzlich kann diese Mannschaft verteidigen. Und zwar nicht nur in der Abwehr, sondern in sämtlichen Mannschaftsteilen. Innerhalb kürzester Zeit ist aus einer oft orientierungslosen DFB-Elf ein echtes Pressingmonster geworden.

Selbst Offensivkünstler wie Brajan Gruda, die bislang nicht unbedingt für ihre Defensivarbeit berühmt waren, werfen sich in jeden Zweikampf, jagen jedem Ball hinterher und lassen ihr Herz auf dem Platz.

Das ist nicht nur eine taktische Veränderung. Es ist vor allem eine Frage der Einstellung.

Und diese neue Mentalität ist längst kein Strohfeuer mehr. Ob im Regen von Belgrad gegen eine robuste serbische Mannschaft oder gegen spielstarke, selbstbewusste Niederländer: Die DFB-Elf nimmt jeden Kampf an, hält dagegen und zieht ihren Fußball kompromisslos durch. Unabhängig von Gegner und äußeren Umständen.

Auch Drucksituationen, in denen die Mannschaft in der Vergangenheit regelmäßig scheiterte und unter den hohen Ansprüchen zusammenbrach, hält sie stand.

Genau hier zeigt sich die größte Stärke des Menschenfängers Klopp: Er erreicht seine Spieler. Er begeistert sie für seine Idee. Und er holt Leistungen aus ihnen heraus, die seinen Vorgängern in dieser Form verwehrt blieben.

Dazu kommt ein cleverer Schachzug: Mit seiner XXL-Nominierung hat Klopp von Anfang an ein unmissverständliches Signal gesendet. Jeder bekommt seine Chance. Aber niemand seinen Platz geschenkt.

Wer sich seiner Idee zu 100 Prozent verschreibt, darf mitmachen. Wer nicht mitzieht, hat schlechte Karten.

Dass Newcomer wie Derry Scherhant oder Philipp Treu schon jetzt nahezu unverzichtbar wirken, ist deshalb kein Zufall. Sie verkörpern genau den kompromisslosen, intensiven Fußball, den Klopp sehen will.

Und selbst ein Ausnahmekönner wie Florian Wirtz profitiert davon. Der Liverpool-Star schwebt auf Kloppscher Wolke sieben.

Die größte Veränderung findet in den Köpfen statt

Unter Klopp scheinen all die Probleme plötzlich wie weggeblasen.

Natürlich wäre es vermessen, nach wenigen Monaten bereits von einer rundum erneuerten Nationalmannschaft zu sprechen.

„Dass wir jetzt auf einmal alle Probleme gelöst haben, ist natürlich Quatsch“, stellte Klopp nach der Partie in der ARD selbst klar.

Damit hat er recht. Rückschläge werden kommen. Die Entwicklung wird nicht immer steil nach oben zeigen.

Aber mal ganz ehrlich: Wer hätte nach dem enttäuschenden WM-Aus auch nur in seinen kühnsten Träumen gedacht, dass in dieser Mannschaft derart viel steckt?

Nur rund vier Monate später blickt die Fußballwelt wieder mit großen Augen nach Deutschland. Plötzlich ist die Fantasie zurück. Die Hoffnung, dass die DFB-Elf doch nicht so weit von der Weltspitze entfernt ist, wie viele befürchtet hatten.

Und vor allem ist etwas zurück, das dem deutschen Fußball viel zu lange gefehlt hat: echte Begeisterung.

Selbst ohne großes Turnier dürfen sich die Fans schon jetzt auf das Fußballjahr 2027 freuen.

Denn diese Mannschaft macht endlich wieder richtig Bock.

Dank Jürgen Klopp.

Dem Heilsbringer, der nie einer sein wollte.