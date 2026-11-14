Lennart Karl verbringt den Sieg der DFB-Elf in Serbien auf der Bank. Jürgen Klopp hat für den Youngster dennoch nur lobende Worte übrig.

Beim FC Bayern nutzte Lennart Karl die vergangenen Wochen, um seinen Kritikern mit Leistung auf dem Platz zu antworten. In der Nationalmannschaft bekam er diese Gelegenheit am Freitag nicht. Den 3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien verbrachte der 18-Jährige 90 Minuten lang auf der Bank. Uli Hoeneß hatte vom Youngster zuletzt öffentlich mehr Demut gefordert.

„Die zeigt er bei uns. Er ist ein wundervoller junger Kerl“, erklärte Jürgen Klopp nach dem Spiel am RTL-Mikrofon. „Wir sind alle ein bisschen verschieden in einem oder anderen Aspekt. Er hat ganz, ganz toll trainiert, ist voll integriert in die Mannschaft und hat heute nicht gespielt, weil auf der Position jemand gespielt hat, der auch recht gut kicken kann.“

Lennart Karl muss noch auf sein fünftes Länderspiel warten Lennart Karl muss noch auf sein fünftes Länderspiel warten © IMAGO/Kirchner-Media

Statt Karl setzte Klopp auf der rechten Seite nämlich auf Debütant Brajan Gruda. Der Leipziger nutzte seine Chance prompt und überzeugte in seinem ersten Länderspiel mit einem Tor und stellte die serbischen Verteidiger immer wieder vor nicht zu lösende Aufgaben (SPORT1-Note 2). „Das ist ja Wahnsinn. Der Linksverteidiger, der arme Kerl“, bilanzierte Klopp schmunzelnd.

Klopp: „Gruda hat auch überragend trainiert“

„Man stelle sich vor, wir hätten jetzt nur Brajan Gruda oder wir hätten nur Lennart Karl. Es sind andere gar nicht dabei und die können auch gut kicken.“ Bereits vor dem Spiel hatte sich der Bundestrainer lobend zu seinen Youngstern geäußert: „Lenny Karl hat überragend trainiert, Brajan Gruda aber auch.“

Doch auch, als Klopp in der Schlussphase in der Offensive munter durchgetauschte, blieb Karl nur die Zuschauerrolle. Dafür kam Said El Mala, eigentlich auf der linken Außenbahn zuhause, für Gruda auf dem rechten Flügel ins Spiel. Also auf Karls angestammter Position. Auch hier moderierte Klopp schnell ab.

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„Lennart Karl wird Spiele machen für Deutschland“

Eigentlich hätte Linksaußen Derry Scherhant ausgewechselt werden sollen, für den El Mala ein positionsgetreuer Ersatz wäre. Dieser Plan musste verworfen werden, weil Gruda angeschlagen war. „Dann Said nochmal wegzuschicken und zu sagen: ’setz dich wieder hin‘, weil Gruda einen Krampf hatte, das macht man auch nicht“, erklärte Klopp.

Schon am Montag könnte es wieder anders aussehen. Dann trifft die DFB-Elf im „Endspiel“ um das Viertelfinale auf die Niederlande. Dann womöglich auch wieder mit dem Bayern-Youngster. „Lennart Karl wird Spiele machen für Deutschland, da mache ich mir gar keine Gedanken. Heute halt nicht“, schloss Klopp.

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