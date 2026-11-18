Die neue Euphorie rund um die Nationalmannschaft tut allen gut – nur nicht denen, die aktuell nicht dabei sein durften. Welche Spieler es jetzt besonders schwer haben werden und was die Situation noch brenzliger macht.

Es war ein Abend voller emotionaler Bilder und vieler Geschichten: Das Berliner Olympiastadion in mystischem Licht, der jubelnde Bundestrainer, die glücklichen Neulinge wie Brajan Gruda und Derry Scherhant, die singenden Fans. Am Montag passte in der Hauptstadt einfach alles. Es sind diese Bilder, die bleiben werden – womöglich bis weit ins kommende Jahr hinein.

„Das war natürlich wichtig – vor allem vorm Winter. Wir wissen ja: Bis das nächste Spiel ist, sind es drei, vier Monate. Diesen Eindruck nimmt man immer mit“, erklärte Joshua Kimmich nach der Partie. Der Kapitän weiß bestens, wie lange solche Glücksmomente nachwirken können. Und wie schwer es für diejenigen ist, Anschluss an eine Mannschaft zu finden, die gerade eine solche Euphorie erlebt.

Deniz Undav und Lennart Karl im DFB-Dress Deniz Undav und Lennart Karl im DFB-Dress © IMAGO/Norbert Schmidt

Schlechte Nachrichten für Undav, Woltemade und Co.

Hier liegt das Problem für alle Nationalspieler, die gegen Serbien und die Niederlande nicht dabei sein durften. Sie müssen doppelt leiden. Denn sie verpassten die Glücksmomente von Belgrad und Berlin und sind obendrein aktuell kein Gesprächsthema rund um die DFB-Elf.

Zwar erzielte Deutschland erneut kein Tor durch einen Stürmer, doch wen stört das angesichts von fünf eigenen Treffern? Es sind schlechte Nachrichten für Deniz Undav, Nick Woltemade und andere Stürmer, die sich Hoffnungen auf einen Platz im Kader machten und machen. Auch für Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck wird es angesichts der erfolgreichen Konkurrenz nicht leichter, sich wieder in den Vordergrund zu spielen.

Steht der Großteil des Kaders von Klopp?

Die aktuelle Auswahl an Spielern wirkt auch deswegen so gefestigt, da sie in zwei unterschiedlichen Partien ganz unterschiedliche Mittel und Wege wählen musste und dabei erfolgreich war. Eine Regenschlacht auf dem Balkan und eine Gala in der Hauptstadt: Selbst ausgesprochenen Kritikern dürfte es aktuell schwerfallen, noch ein überzeugendes „Ja, aber …“ hervorzubringen.

Angesichts der Leistungen und der Harmonie ist es gut möglich, dass Jürgen Klopp im kommenden März nur kleine Anpassungen vornimmt und der allergrößte Teil des Kaders unverändert bleibt. Zumal dann mit dem Viertelfinale der Nations League bereits die nächsten wichtigen Pflichtspiele anstehen. Es sind schlechte Nachrichten für zahlreiche Nationalspieler wie Serge Gnabry oder etwa Leroy Sané. Gnabry ist wegen seiner Verletzung allerdings ein Sonderfall und könnte bei entsprechender Fitness wieder eine größere Rolle spielen. Ähnliches gilt für Waldemar Anton, der ebenfalls verletzungsbedingt fehlte.

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Klopp sendet klares Zeichen

Gerade für Sané hingegen rückt eine Rückkehr in die Nationalmannschaft in immer weitere Ferne. Auf der rechten Seite haben sich mit Brajan Gruda und Lennart Karl inzwischen zwei junge Konkurrenten in Stellung gebracht. Zumindest der beim FC Bayern kurz vorm Comeback stehende Jamal Musiala (SPORT1 berichtete) genießt eine Art Sonderstatus und dürfte im März wieder im DFB-Kader stehen.

Grundsätzlich gilt: Schon mit seiner Nominierung hat Klopp deutlich gemacht, welche Spieler er aktuell für die besten hält. Die Aufstellungen und Ergebnisse haben diese Entscheidung nun zusätzlich gestärkt. „Der Trainer hat sich einen groben Überblick gemacht und bei diesem Lehrgang, die zusammengesucht, die er für den Moment für die Besten gehalten hat“, sagte Marc-André ter Stegen nach dem Spiel auf SPORT1-Nachfrage.

Für den Keeper ist klar, dass der aktuelle Kader einen gewissen Vorsprung hat. Das übt auf all die anderen enormen Druck aus. Für die Daheimgebliebenen herrscht die akute Gefahr, gänzlich aus dem DFB-Karussell geschleudert zu werden.

DFB-Team: Es herrscht Euphorie

„Die Tür ist nie zu. Aber so ist es nun mal: Am Ende ist Fußball ein Leistungssport und gerade in der Nationalmannschaft braucht du die besten Spieler. Wenn du dann so ein Team hast, das willig ist und Bock hat, kann was Schönes dabei rauskommen“, so ter Stegen weiter. Das war in den beiden vergangenen Spielen der Fall. Es herrscht Euphorie.

Natürlich können Verletzungen, Formschwankungen und starke Leistungen der Daheimgebliebenen die Kräfteverhältnisse bis März noch verschieben. Die Nationalspieler, die die beiden Länderspiele lediglich von der Couch aus vor dem Fernseher erleben durften, haben immerhin vier Monate Zeit, sich dem Bundestrainer neu und besser zu präsentieren.

Das Problem: Ihre Konkurrenten haben bereits vorgelegt. Mit Leistungen, Ergebnissen und vor allem mit emotionalen Bildern und Geschichten, die Klopp bis weit ins kommende Jahr im Gedächtnis bleiben dürften – und ganz Fußball-Deutschland.