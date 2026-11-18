Der bevorstehende Ausrüsterwechsel der deutschen Nationalmannschaft sorgt für Diskussionen. Nun äußern Felix und Toni Kroos eine deutliche Bitte an Nike.

Der Ausrüsterwechsel des DFB von adidas zu Nike beschäftigt auch Toni und Felix Kroos. In ihrem Podcast Einfach mal Luppen kritisierten die Brüder ein kursierendes Design des künftigen DFB-Trikots und forderten, dass die deutsche Nationalmannschaft ihren traditionellen Look bewahren müsse.

Auslöser der Diskussion war ein angeblicher Trikot-Leak. Felix Kroos zeigte sich davon wenig begeistert. „Ich habe einen Leak gesehen, wie das Trikot aussehen soll. Das sah 1:1 so aus wie das England-Trikot. Ich will nicht so aussehen wie England. Da bin ich stark dagegen.“

Kroos sauer über vermeintlich neues DFB-Trikot

Toni Kroos reagierte mit einem Augenzwinkern auf die Kritik und verwies zugleich auf die sportliche Stärke der Engländer. „Aber die sind ganz gut im Moment. Wenn wir dann auch so spielen… Ich habe das Spiel gegen Spanien gesehen und das war sehr gut von England.“

Felix Kroos legte anschließend nach und kritisierte vor allem den Bruch mit langjährigen Traditionen. „Es ist auch einfach so, dass Traditionen gebrochen werden. Es geht ums Geld. Alles schön und gut. Das muss man akzeptieren.“ Besonders das mögliche Design störe ihn jedoch: „Hallo, Nike! Die sollen sich schon an der Tradition orientieren. Das will ich nicht. Wir wollen doch unser Design haben. Hört auf damit. Bitte.“

Toni Kroos fasste die Position seines Bruders schließlich knapp und scherzhaft zusammen: „Du möchtest adidas zurück.“

Ab März wird die deutsche Nationalmannschaft erstmals mit Nike als neuem Ausrüster auflaufen. Toni Kroos blickt diesem Zeitpunkt mit Spannung entgegen: „Man wird ab März sehen, wie das Gefühl ist, wenn sie mit Nike spielen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.