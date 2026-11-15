Der 17-Jährige bewundert einen Mitspieler besonders. Zudem spricht er über die Einladung von Jürgen Klopp.

Neuling Wael Mohya hat mit seinen 17 Jahren im Camp der Nationalmannschaft zwischen den Trainingseinheiten gut zu tun. Er habe sein „iPad und die Fahrschulunterlagen dabei“, berichtete der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach im Interview mit der Bild-Zeitung. „Ich habe die ersten Fahrstunden gehabt, hoffe, bald die Prüfung ablegen zu können.“

Zudem lese er „Der Alchimist“, das berühmteste Buch des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho.

Wael Mohya ist erstmals bei der Nationalmannschaft dabei Wael Mohya ist erstmals bei der Nationalmannschaft dabei © IMAGO/Ardan Fuessmann

Mohya: „Als ich ankam, war ich richtig nervös“

Seine anfängliche Aufregung hat Mohya inzwischen abgelegt. „Als ich ankam, war ich richtig nervös. So nervös wie noch nie“, sagte er: „Wenn man die ganzen Stars hier das erste Mal so sieht und mitbekommt, wie die so drauf sind. Aber alle waren von Anfang an offen und nett zu mir.“ Besonders bewundere er Florian Wirtz.

Mohya selbst dürfte auch für Marokko spielen, hat sich aber für Deutschland entschieden. „Dass Marokko auch Interesse hat, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht. Meine Eltern kommen dort her“, sagte Mohya, der in Mettmann bei Düsseldorf geboren wurde.

„Aber durch die Art und Weise, wie Jürgen Klopp mit mir geredet hat, musste ich nicht lange überlegen, ob ich diese Einladung annehmen würde. Er hat mich inhaltlich überzeugt, und ich habe sofort gemerkt, dass er ein saucooler Typ ist.“

Klopp plant, seinen 24. Kaderplatz auch künftig für Talente vorzuhalten, die er „einfach mal sehen will“. Für die Nations-League-Spieler darf er jeweils 23 Profis melden, Mohya gehörte gegen Serbien (3:1) am Freitag nicht dazu.