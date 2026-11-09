Causa Nmecha: Völler kündigt Gespräch an

Der DFB-Sportdirektor hat aber auch Verständnis für den Profi von Borussia Dortmund.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat ein Gespräch mit dem in die Kritik geratenen Felix Nmecha angekündigt, gleichwohl aber auch Verständnis für den streng gläubigen Fußball-Nationalspieler geäußert. „Wir werden es ähnlich machen wie die Dortmunder, mit denen wir auch im Austausch sind“, sagte Völler im Podcast Kerners 11: „Wir wollen das nicht so hochhängen. Wir werden sicherlich mit ihm darüber reden.“

Nmecha (26) hatte beim 2:1 des BVB gegen die SV Elversberg am Samstag beide Tore erzielt und jeweils mit einer Geste gejubelt, die von der Kampagne „The King’s Return“ stammt, welche dem umstrittenen evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ nahesteht. Am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung des BVB scharfe Kritik an Nmecha geübt. Religion dürfe „niemals ein Freifahrtschein für Diskriminierung sein“, hieß es dort unter anderem. Auch die BVB-Geschäftsführung wird nach SID-Informationen das Gespräch mit Nmecha suchen.

„Das Wichtigste bei so einem Thema ist eben auch, dieses genau zu verstehen. Der Ablauf von vielen Dingen hier muss gewährleistet sein“, sagte Völler: „Bisher kann ich nur positive Dinge über Felix Nmecha sagen. (…) Er ist total beliebt bei seinen Mitspielern. Ich kann die Diskussion verstehen, dass das nicht jedem gefällt.“

Laut Recherchen des ARD-Magazins Monitor wurden im Umfeld von „Ballers in God“ Homosexualität beispielsweise als „Sünde“ und eine Abtreibung als „Satans Plan“ dargestellt. Man dürfe es nicht als „bloß private Religionsausübung“ abtun, wenn die Reichweite eines Profis „gezielt für Missionierung“ eingesetzt werde“, schrieben die BVB-Fans in ihrem Statement: „Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für uns die Toleranz gegenüber Intoleranz.“