Der Geschäftsführer zieht nach vier Spielen unter dem neuen Bundestrainer eine Zwischenbilanz und meint: "Am Ende sind fünf Punkte zu wenig."

Andreas Rettig hat nach dem Einstand von Bundestrainer Jürgen Klopp ein durchwachsenes Zwischenfazit gezogen.

„Ich denke, dass wir uns insgesamt gesteigert haben im Laufe der Spiele“, sagte der scheidende DFB-Geschäftsführer bei ran, allerdings: „Am Ende sind fünf Punkte zu wenig. Da hätten wir uns mehr gewünscht, da braucht man nicht drumherum zu reden. Aber aller Anfang ist schwer.“

Rettig lobt Klopps Teamgeist

Klopp hatte in den Nations-League-Spielen gegen die Niederlande (1:1), Griechenland (0:1, 0:0) und Serbien (2:0) nur einen Sieg aus vier Spielen geholt. Rettig fand jedoch auch lobende Worte. „Was mir ausgesprochen gut gefällt, ist tatsächlich, wie Jürgen mit seinem Trainerteam an die Sachen herangeht, neben dem Platz alle mitzunehmen. Da ist ein guter Geist entstanden.“ Es gebe daher „wenig zu meckern bis auf die Punkteausbeute“, sagte Rettig.

Auch Klopps Entscheidung, 44 Spieler in zwei Kadern zu nominieren, habe sich ausgezahlt. Das zeige sich gerade bei zwei Freiburger Debütanten, die sich direkt in die Startelf gespielt hatten. „Wer wäre sonst vorher auf Philipp Treu und Derry Scherhant gekommen, die aus meiner Sicht wirklich insgesamt Top-Leistungen gebracht haben“, sagte Rettig.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach