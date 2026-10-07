Beier spricht über Gespräch mit Klopp

Der 23-Jährige gehörte nicht zum ersten Kader des neuen Bundestrainers. Er will Jürgen Klopp mit starken Leistungen überzeugen.

Borussia Dortmunds Maximilian Beier (23) will Bundestrainer Jürgen Klopp nach seiner Nicht-Nominierung für die vergangene Länderspielphase schnellstmöglich überzeugen.

Er habe mit Klopp ein „gutes, ein offenes Gespräch“ geführt, sagte Beier im RTL/Sky-Interview, „und es war ja nicht der letzte Lehrgang. Da kommen ja immer noch ein paar.“ Er wolle es dem neuen Bundestrainer „schwerer machen, indem ich einfach gut spiele, und das ist jetzt mein Ziel“.

Maximilian Beier wurde nicht von Jürgen Klopp berücksichtigt Maximilian Beier wurde nicht von Jürgen Klopp berücksichtigt © IMAGO/Kirchner-Media

So will sich Beier für Klopp empfehlen

Der Offensivspieler der Westfalen gehörte nicht zum 44-köpfigen Aufgebot für die abgelaufenen Nations-League-Spiele. „Er hat mir ein ehrliches Feedback gegeben, dass momentan meine Positionierung die eine oder andere Rolle spielt“, erläuterte Beier, „aber daran kann ich arbeiten“. Beier absolvierte bislang zehn Länderspiele, bei der WM im Sommer war er unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann Teil des Kaders.

Schon im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) will er mit dem BVB an den starken Saisonstart anknüpfen. „Wir spielen zuhause in unserem Stadion vor unseren Fans, und da gibt es eigentlich nur ein Ziel, wie das Ding ausgehen kann“, sagte Beier. Die Dortmunder führen die Bundesliga mit zwölf Punkten aus vier Spielen an.

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