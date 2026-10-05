Der Rekordnationalspieler zieht nach dem Einstand von Jürgen Klopp eine positive Zwischenbilanz.

Lothar Matthäus hat nach dem Einstand von Jürgen Klopp als Bundestrainer eine positive Bilanz gezogen. „Jürgen Klopp hat für jede Position eine Auswahl an sehr, sehr guten Spielern. Ich glaube, wir haben das Potential, mit dieser Nationalmannschaft viel Freude zu haben“, sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler nach dem 0:0 der DFB-Auswahl in der Nations League in Griechenland bei RTL/Sky.

Matthäus lobt Klopps positive Art

„Ich habe einen sehr positiven Eindruck. Seine positive Art überträgt sich einfach auf die Spieler“, schwärmte Matthäus (65) von Klopp und ergänzte: „Mit den Ergebnissen wird er nicht zufrieden sein. Aber mit dem Einsatz und der Leistungsbereitschaft wird er einverstanden sein.“

Klopp gewann gegen die Niederlande (1:1), Griechenland (0:1/0:0) und Serbien (2:0) nur eines seiner ersten vier Spiele. Seine Mannschaft muss als Dritter ihrer Vorrundengruppe in der Nationenliga um den angestrebten Viertelfinaleinzug bangen.

Matthäus sieht keine Verlierer

Matthäus aber bleibt optimistisch. „Die, die auf dem Platz waren, haben das gezeigt, was Jürgen Klopp von ihnen erwartet hat: Nicht nur Einsatz, sondern auch spielerische Qualität; zudem eine gute Atmosphäre. Man hat gesehen: Die jungen Spieler hatten einen Riesenspaß, dabei gewesen zu sein.“

Als einen der Gewinner der Maßnahme nannte Matthäus den Freiburger Philipp Treu. „Ich mache mir keine Sorgen, dass wir auf der Rechtsverteidiger-Position ein Problem haben“, sagte er. Von Verlierern wollte Matthäus nicht sprechen, auch Joshua Kimmich sieht er nicht als solchen.

„Für mich ist Joshua Kimmich gesetzt“, sagte er über den Kapitän: „Ich beteilige mich überhaupt nicht an dieser Diskussion, ob wir ihn brauchen oder nicht. Er ist ein Anführer, er hat Erfahrung. Er trägt dazu bei, Mannschaften stärker zu machen.“

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