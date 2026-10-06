"Das hat er ganz toll gemacht - habe ich ihm eben gesagt"

Christoph Kramer schwärmt von Jürgen Klopp. Im Podcast „Copa TS“ erklärt der Ex-Nationalspieler, welche Stärke Jürgen Klopp besonders auszeichnet - und welchen Einfluss er auf Spieler haben kann.

Jürgen Klopp ist in seiner Rolle als Bundestrainer nicht nur auf dem Platz gefordert. Immer wieder muss sich der 59-Jährige auch dem Fragenhagel der Medien stellen. Im Podcast „Copa TS“ zeigte sich TV-Experte Kramer sichtlich beeindruckt von dessen souveränem Umgang mit medialem Druck und verriet, welche Qualität Jürgen Klopp als Trainer besonders macht.

„Jürgen Klopp, der war bei der ARD, zweimal bei RTL, einmal bei uns beim ZDF. Hochachtung, dass er das alles so souverän und mit so viel Energie meistert“, sagte Kramer, „Der kriegt vor und nach dem Spiel insgesamt achtmal die gleichen Fragen gestellt. Der muss so was von leer gelabert sein.“

Christoph Kramer schätzt Jürgen Klopps Umgang mit den Medien Christoph Kramer schätzt Jürgen Klopps Umgang mit den Medien © IMAGO/DeFodi Images

Und trotzdem müsse Klopp immer wieder die „richtigen“ Antworten finden. Für Kramer ist genau das eine Qualität, die im modernen Fußball von hoher Bedeutung ist: „Es gehört mittlerweile zu einem absoluten Anforderungsniveau eines Profis, vor allem eines Trainers, mit der Presse so gut umgehen zu können.“

Jürgen Klopps besonderes Gespür

Dabei geht Klopps Stärke laut des TV-Experten über den Umgang mit den Medien hinaus. Kommunikation sei ein entscheidender Faktor für einen Trainer, der Spieler und das Land dahinter erreichen möchte. „Man sieht es jetzt wieder an Jürgen Klopp, nicht nur im Fußball, sondern auch in Beziehungen und überall: Kommunikation ist und bleibt der Schlüssel. Man sieht, was das dann mit einem ganzen Land macht.“

Genau diese Kommunikation kann dem Bundestrainer zugutekommen. Denn Kramer folgend habe Klopp neben einem guten Umgang mit den Medien auch die Fähigkeit, Spieler langfristig auf ein neues Level zu heben und hohe Marktwerte zu generieren.

DEINE MEINUNG

Jürgen Klopp? „Macht sie zu Weltstar“

„Klopp holt nie fertige Spieler. Er holt immer Spieler, die hungrig sind, die er aufbaut, die ihm dankbar sind, und macht sie zu Weltstars“, fasste Kramer zusammen.

„Sein größtes Talent ist wahrscheinlich, ein Auge dafür zu haben, wer funktioniert bei mir und wer spielt meinen Fußball, wen kann ich so gebrauchen, dass ich den auf ein wahnsinnig krasses Level hieve.“

Kramer traut Klopp zu, auch beim DFB dafür zu sorgen, dass sich das DFB-Team weiterentwickelt und sein volles Potenzial entfaltet. „Die spannendste Frage ist halt, wie viel Training Jürgen Klopps Fußball braucht.“

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