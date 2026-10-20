Kooperation mit MagentaSport: Mehr Reichweite für DFB.TV

Der eigene Pay-TV-Sender des DFB war kurz vor der WM an den Start gegangen.

Ende Mai brachte der Deutsche Fußball-Bund seine eigene Plattform DFB.TV an den Start. Durch den Bezahlsender erhalten Fans etwa Einblicke bei Trainingslagern oder Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft, künftig sollen die Inhalte noch eine deutlich größere Reichweite erfahren – als Teil des Angebots von MagentaSport bei der Deutschen Telekom.

„Durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom bauen wir die Reichweite von DFB.TV weiter aus“, wird Bendix Eisermann, Geschäftsführer DFB.TV, in einer Mitteilung zitiert: „Damit machen wir es allen Fußballfans noch einfacher, den Sender, der die Sportart in seiner ganzen Breite zeigt, zu empfangen.“

Zum Angebot von DFB.TV gehören unter anderem auch Spiele der Nationalteams der Juniorinnen und Junioren, der 2. Frauen-Bundesliga, im DFB-Pokal der Frauen sowie ausgewählte Spiele aus den Regionalligen.