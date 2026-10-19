Eine DFB-Rückkehr von Niclas Füllkrug? Lothar Matthäus findet, dass der 33 Jahre alte Mittelstürmer dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp dafür einige überzeugende Argumente liefert.

Sechs Tore in sechs Bundesligaspielen – mit seinem Doppelpack gegen Paderborn hat sich Werder-Rückkehrer Niclas Füllkrug an die Spitze der Torjägerliste geschossen. Und da der 33-Jährige aktuell zum Torgaranten avanciert, sollte auch Bundestrainer Jürgen Klopp über ihn nachdenken, meint Lothar Matthäus.

„Er netzt, er macht Tore. Mehr als jeder andere, der in der Bundesliga spielt“, so der Rekordnationalspieler bei einem Medientermin mit Wettanbieter Interwetten am Montag, an dem auch SPORT1 teilnahm. „Der Einzige, der wirklich mit Toren überzeugt und Argumente bringt, ist Niclas Füllkrug.“

Steht Niclas Füllkrug vor einer Rückkehr ins DFB-Team? Steht Niclas Füllkrug vor einer Rückkehr ins DFB-Team? © IMAGO/DeFodi Images

Der Richtige für die Mittelstürmer-Position?

Die Argumente, die der Torschützenkönig der Saison 22/23 liefert, sind gut messbar. Und auch die Probleme des DFB-Teams lassen sich anhand von Zahlen recht einfach erklären: Lediglich drei Tore schoss die Mannschaft von Bundestrainer Klopp in den ersten vier Nations-League-Spielen. Hat Klopp ein Offensivproblem?

„Natürlich haben wir auf dieser Position ein Problem. Gegen Griechenland haben wir kein einziges Tor gemacht“, beklagte Matthäus. Da erscheint ein Mittelstürmer in Torlaune als optimale Lösung.

Und die jungen Spieler? „Die können es mal – mal können sie es nicht“, urteilte Matthäus. Die „vier, fünf jungen Spieler“, die in der Nations League dabei waren, hätten nicht die gewünschte Effizienz gezeigt. Auch Arsenal-Spieler Kai Havertz sei kein „echter“ Mittelstürmer, Gladbachs Tim Kleindienst verletzt und Nick Woltemade suche nach seiner Form. „Jürgen Klopp sollte wirklich über Niclas Füllkrug nachdenken“, sagte Matthäus.

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Füllkrug zur Europameisterschaft?

Bei der DFB-Zukunftsplanung sollte Klopp daher kein zu großes Gewicht auf die Altersfrage legen. „Man sollte nicht nur sagen: Okay, wir planen die Zukunft. Dann brauche ich ja keine 30-Jährigen mehr, dann wäre Füllkrug weg“, so der TV-Experte.

Der 33-Jährige könne durchaus auch für die Europameisterschaft 2028 ein wichtiger Faktor sein. Das liege nicht nur an seinen Torjäger-Qualitäten, sondern an seiner Mentalität und seinem Auftreten: „Er ist auch ein positiver Typ, nicht nur Torjäger, er kommt gut an in der Mannschaft. Er ist positiv, hat auch ein Standing in der Öffentlichkeit.“

24-Mal trug Füllkrug bereits das Trikot des DFB, 14 Treffer für die Nationalmannschaft stehen auf seinem Konto. Füllkrug selbst wollte sich zu einer möglichen Rückkehr nicht äußern, nach dem Unentschieden in Paderborn reagierte er etwas genervt auf eine entsprechende Nachfrage.

„Ich würde es cool finden – ich glaube, ich bin immer sehr respektvoll mit den Medien –, wenn die Medien auch anfangen, mich zu respektieren. Und wenn ich jetzt 44-mal gesagt habe, dass ich da nicht drüber reden will, wäre es cool, wenn wir nicht mehr drüber reden“, sagte er bei DAZN.

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