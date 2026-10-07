Die DFB-Auswahl ist nach der Qualifikation für die EM 2027 erleichtert - und freut sich über Glückwünsche vom Bundestrainer.

Antonio Di Salvo und seine U21-Stars kosteten den Sieg und das EM-Ticket voll aus. „Das war eine super Stimmung. Das Feiern der Mannschaft in der Kurve, mit den vielen Lichtern, das hat richtig Spaß gemacht“, sagte der stolze DFB-Trainer nach dem 2:0 (1:0) zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Georgien. „Überragend, einfach toll, das haben wir uns verdient“, schwärmte Kapitän Nicolò Tresoldi von der Kulisse mit 20.049 Zuschauern auf der Bielefelder Alm.

Klopp gratuliert zum U21-EM-Ticket

Das EM-Ticket „war unser Ziel, wir wussten aber auch, dass es nicht einfach wird. Ich freue mich einfach, jetzt können wir ein bisschen feiern“, sagte Tresoldi. Auch Di Salvo wollte „nicht zu sehr in die Analyse gehen“. Bis zur Endrunde im Sommer in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli), so Tresoldi, „hoffen ich, dass alle Jungs verletzungsfrei bleiben und dann werden wir auch eine gute Chance bei der EM haben“.

Eine erste Gratulation kam derweil von ganz oben: Bundestrainer Jürgen Klopp meldete sich nach dem gelösten EM-Ticket persönlich bei seinem DFB-Kollegen. „Jürgen hat gratuliert, der Austausch mit ihm ist super“, berichtete Di Salvo. Beide wollen demnächst über die Kader der nächsten Länderspielpause beraten. Im November stehen für die U21 zwei Freundschaftsspiele an, die Gegner sind noch unklar. Einzig der deutsche Spielort ist mit Essen bereits bekannt.

Di Salvo lobt U21-Entwicklung

Gerade angesichts des holprigen Quali-Starts war Di Salvo mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden. Nach der 2:3-Heimniederlage im vergangenen Oktober gegen Griechenland habe seine Auswahl „sehr früh unter Druck“ gestanden, der Konkurrent habe anschließend immer wieder vorgelegt. Deutschland musste liefern, gewann das Rückspiel (2:0) und damit den direkten Vergleich – und krönte die Quali am Dienstagabend mit dem neunten Sieg im zehnten Spiel. „Wir haben hochverdient gewonnen“, sagte Di Salvo.

Besonders positiv bewertete der Trainer die Entwicklung seiner jungen Talente, viele sammelten bereits regelmäßig Spielpraxis auf höchstem Niveau. Das gelte nicht nur für das offenkundige Prunkstück des Kaders, die Offensive um Tresoldi, den am Dienstagabend überragenden Doppelpacker Dzenan Pejcinovic und Paris Brunner, „sondern grundsätzlich für alle Mannschaftsteile“. Vor der Bielefelder Kulisse habe zeitweise „eine halbe U20-Nationalmannschaft“ auf dem Platz gestanden.

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