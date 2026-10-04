Deutschland kommt in Griechenland nur zu einer Nullnummer. Die Presse erkennt noch wenig Schwung unter Klopp.

Bundestrainer Jürgen Klopp und die deutsche Nationalmannschaft sind bei ihrer Nations-League-Revanche in Griechenland am Sonntagabend nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Wie reagieren die internationalen Medien? Ein Überblick.

ENGLAND

The Guardian: „Die deutsche Nationalmannschaft läuft unter Jürgen Klopp nicht auf Hochtouren. Sie hat in vier Spielen nur einen Sieg errungen, dazu gab es eine Niederlage.“

Jürgen Klopp kam mit dem DFB-Team in Griechenland nicht über ein 0:0 hinaus Jürgen Klopp kam mit dem DFB-Team in Griechenland nicht über ein 0:0 hinaus © IMAGO/Ball Raw Images

FRANKREICH

L’Équipe: „Deutschland ist frustriert und bleibt weiterhin Dritter in seiner Gruppe. Jürgen Klopps Mannschaft, die in der ersten Halbzeit dominierte, in der zweiten jedoch schwächelte, kam in Griechenland nicht über ein Unentschieden hinaus. In seinen ersten vier Spielen hat der neue Nationaltrainer nur fünf von zwölf möglichen Punkten geholt.“

GRIECHENLAND

To Vima: „Einen Punkt, der Gold wert sein könnte, holte die Nationalmannschaft gegen Deutschland.“

Ta Nea: „Heldenhafter Punkt für die Nationalmannschaft, sie bleibt in ihrer Gruppe ungeschlagen und träumt… vom Viertelfinale!“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „Griechenland hat sich für Deutschland in der Nations League erneut als harter Gegner erwiesen. Zwar musste das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp auswärts keine erneute Niederlage hinnehmen, über ein 0:0 kam man am Ende aber nicht hinaus. Die erhoffte Revanche ist damit nicht gelungen.“

SCHWEIZ

Blick: „Knochenharte Griechen ärgern Klopp schon wieder.“

SPANIEN

AS: „Die Klopp-Ära kommt nicht in Gang.“

Marca: „Torloses Unentschieden zwischen Griechenland und Deutschland in einem Spiel, das die Mannschaft von Klopp dominierte, ohne daraus Kapital zu schlagen. Wenige Chancen und dazu schlecht ausgespielt von einer Mannschaft, die weiterhin deutlich hinter dem erwarteten Niveau zurückbleibt. Die Hellenen hielten stand, bleiben ungeschlagen, verlieren aber die Tabellenführung an die Niederlande, die ihre Pflicht gegen Serbien erfüllten.“