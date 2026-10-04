Florian Wirtz glänzt beim DFB auf seiner favorisierten Position. Die SPORT1-Experten Stefan Effenberg und Peter Neururer sehen darin ein eindeutiges Zeichen.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat sich in einem unmissverständlichen Plädoyer für Florian Wirtz‘ Einsatz auf der Zehnerposition ausgesprochen – zugleich aber auf ein Problem hingewiesen, das die Rückkehr von Jamal Musiala bedeuten könnte.

„Wir sind uns alle einig, wo Flo Wirtz hingehört, wo er sich am wohlsten fühlt. Bei Leverkusen hat er es gezeigt, bei Liverpool auch, da wird er immer besser. Und jetzt auch in der Nationalmannschaft“, erklärte Effenberg am Sonntag im FIROCKX DOPPELPASS auf SPORT1.

Florian Wirtz im Fokus Florian Wirtz im Fokus © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Von der Zehnerposition aus könne Wirtz „Spiele entscheiden, das hat er auch in der Bundesliga gezeigt. Aber wenn du Spieler auf eine Position hinschiebst, wo sie sich nicht wohlfühlen, dann funktioniert es nicht.“

Florian Wirtz? „Er ist ein Freigeist“

Der 23-Jährige hatte beim verdienten DFB-Sieg gegen Serbien (2:0) im Zentrum agiert und von dort immer wieder wertvolle Akzente in der Offensive gesetzt. Die Krönung an jenem Donnerstagabend war sein Tor zum 2:0-Endstand.

„Endlich kann Florian Wirtz auf der Position spielen, auf der er stark ist, auf der er groß geworden ist, auf der er teilweise Weltklasse abgerufen hat. Auf Linksaußen ist er abgeschnitten und von anderen Leuten abhängig“, analysierte auch SPORT1-Experte Peter Neururer.

Zuspruch bekam er von Bundesliga-Profi Timothy Chandler: „Er ist ein Unterschiedsspieler für jede Mannschaft, in der er spielt. Er ist ein Freigeist. Der muss auf der Position zehn spielen, wo er sich frei bewegen kann. Da gehört er einfach hin“, sagte der Verteidiger von Eintracht Frankfurt.

DEINE MEINUNG

Was passiert, wenn Jamal Musiala zurückkommt?

Bei der WM hatte sich Wirtz indes vor allem auf der linken Außenbahn wiedergefunden. Grund: Das Zentrum war für Offensiv-Kollege Musiala reserviert – ein Umstand, der in der Zukunft wieder zum Problem werden könnte?

Geht es nach Ex-Bayern-Star Effenberg, lautet die Antwort ja: „Was passiert mit ihm, wenn er zurückkommt? Das ist die viel spannendere Diskussion als die um Kimmich„, sagte er über Musiala, der wegen eines Muskelfaserrisses nicht an den Nations-League-Spielen unter Bundestrainer Jürgen Klopp teilnehmen kann.

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