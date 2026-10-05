"Sagt mir Bescheid, dann rege ich mich mehr darüber auf"

Deutschland droht das Viertelfinale in der Nations League zu verpassen. Bei zwei Siegen könnte es zu einem seltenen Szenario kommen.

In den ersten vier Spielen unter Bundestrainer Jürgen Klopp hat die deutsche Nationalmannschaft fünf Punkte geholt und steht damit in der Tabelle der Nations League (Gruppe A2) nur auf Platz drei vor den punktlosen Serben.

Mit jeweils acht Punkten belegen Griechenland und die Niederlande die beiden ersten Plätze, durch die man sich für das Viertelfinale der Nations League qualifiziert. Selbst mit zwei Siegen in den kommenden Spielen in Serbien (13. November) und in Berlin gegen die Niederlande (16. November) wäre für den DFB ein Platz unter den ersten zwei Mannschaften nicht sicher.

Jürgen Klopp möchte mit der DFB-Elf ins Viertelfinale der Nations League Jürgen Klopp möchte mit der DFB-Elf ins Viertelfinale der Nations League © IMAGO/Fussball-News Saarland

Kommt es zum Dreiervergleich mit Griechenland und den Niederlanden?

Schließlich könnte es zu einem seltenen Dreiervergleich mit Griechenland und den Niederlanden kommen (alle elf Punkte). Bei zwei DFB-Siegen müsste Griechenland dazu gegen Serbien gewinnen und gegen die Niederlande verlieren.

Bei Punktegleichheit zählt nach dem direkten Vergleich der betroffenen Mannschaften die Tordifferenz und im Anschluss die Anzahl der geschossenen Tore. Dabei werden nur die Partien gegeneinander berücksichtigt.

Gegen die Griechen ist der direkte Vergleich bereits verloren (0:1, 0:0), gegen die Niederlande nach dem Remis im Hinspiel (1:1) noch offen. Das Viertelfinale wird im März 2027 ausgetragen.

Für Deutschland geht es nicht nur um die K.o.-Runde

Doch es geht nicht nur um die K.o.-Runde. Für Deutschland geht es auch um die Zukunft in der höchsten Liga der Nations League. Die zwei besseren Gruppendritten der vier Vierergruppen bleiben auch in der kommenden Saison in der Liga A, die nächste Saison von 16 auf 18 Teams aufgestockt wird und in drei Sechsergruppen geteilt wird. Die zwei schlechteren Gruppendritten müssen in die Relegation. Dann träfe man im März auf einen Zweitplatzierten der Liga B. Bislang ist Deutschland mit fünf Punkten aus vier Spielen allerdings der beste der vier Gruppendritten.

Für die EM-Qualifikation hat das Abschneiden in der Nations League ebenfalls Folgen. Der Startzeitpunkt für die Qualifikation hängt nämlich davon ab, ob eine Mannschaft noch Spiele vor sich hat (z.B. Viertelfinale oder Relegation). Falls eine Mannschaft noch Spiele vor sich hat, wird sie in der EM-Qualifikation in einer Vierergruppe antreten.

DEINE MEINUNG

So läuft die EM-Qualifikation

Die restlichen Mannschaften landen in Fünfergruppen, die bereits im März starten, während für die anderen Teams das Viertelfinale oder die Relegation ansteht. Insgesamt gibt es je sechs Vierer- und Fünfergruppen. Ebenfalls wichtig: Die zwölf bestplatzierten Teams der Nations League landen bei der Einteilung der Qualifikations-Gruppen (6. Dezember) im Topf der besten Teams.

Schlussendlich werden dann die 24 Mannschaften für die EM-Endrunde ermittelt. Dabei qualifizieren sich die zwölf Gruppensieger sowie die acht besten Gruppenzweiten. Die Vergabe der restlichen Tickets ist komplex, da die Gastgeberländer Irland, England, Schottland, Wales und Nordirland nicht automatisch qualifiziert sind.

Die Gastgeberländer gehen den normalen Weg in der Qualifikation. Von den nicht qualifizierten Teams könnten maximal zwei Mannschaften ein automatisches Ticket für die EM-Endrunde erhalten. Die restlichen Tickets werden in Playoff-Spielen vergeben.

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