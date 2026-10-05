Der 23-Jährige überzeugt auf der linken Seite. Hat er sich bei Jürgen Klopp festgebissen?

Nach seinem quirlig-wuseligen Auftritt in Saloniki wurde der bärenstarke Derry Scherhant ganz weich – und er sah die Zeit für einen Blick zurück gekommen. „Wenn ich überlege, wo ich vor fünf oder sechs Jahren war, dass ich nicht im Leistungszentrum war. Dass ich jetzt für die Nationalmannschaft spielen darf – Gänsehaut“, sagte der überzeugende Linksaußen vom SC Freiburg nach seinem zweiten Länderspiel: „Das bedeutet mir wirklich alles.“

DFB-Debütant überzeugt in Griechenland

Seine Dribblings und Abschlüsse hatten das Spiel der DFB-Elf in Griechenland (0:0) enorm belebt. Am Ende war es wie für die gesamte Mannschaft: Es fehlte nur ein Tor als Krönung. Doch der 23-Jährige kann zufrieden sein – er gehört zu denjenigen, denen Bundestrainer Jürgen Klopp die Türen „sperrangelweit“ aufgerissen hat.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte der gebürtige Berliner bescheiden. Er habe sich vorgenommen, „selbstbewusst zu sein, mich nicht zu verstecken, einfach alles zu geben. Das ist die deutsche Nationalmannschaft, mehr als ein Traum für mich. Ich wollte alles genießen.“

Matthäus schwärmt von Scherhant

Das ist wohl gelungen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war am RTL-Mikrofon jedenfalls geradezu begeistert und bescheinigte dem jungen Mann eine exzellente Chance, auch im November wieder berufen zu werden. Es scheint ein Traum zu sein, der so schnell nicht enden wird.

Die Pause von den Länderspielen jedoch kommt Derry Scherhant nun ganz gelegen: „Das ging alles sehr schnell, das muss ich jetzt erst mal sacken lassen.“

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