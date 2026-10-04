"Habe einen Screenshot von der Tabelle gemacht"

Innenverteidiger Noahkai Banks verletzte sich im EM-Qualifikationsspiel der U21 gegen Malta. Der 19-Jährige wird auch seinem Klub vorerst fehlen.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien am Dienstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) ohne Noahkai Banks auskommen.

Wie dessen Klub FC Augsburg am Sonntag mitteilte, zog sich Banks am Mittwoch beim 4:1 der DFB-Auswahl auf Malta eine Außenbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Damit wird der Innenverteidiger auch dem Bundesligisten vorerst fehlen.

Noahkai Banks fällt vorerst aus Noahkai Banks fällt vorerst aus © IMAGO/Claus Bergmann

Banks wird Reha in Augsburg fortsetzen

Der 19-Jährige ist bereits aus dem Quartier der U21 in Harsewinkel abgereist und wird seine Reha nun in Augsburg absolvieren.

Die deutsche Auswahl kann sich mit einem Sieg am Dienstag das Ticket für die EM im kommenden Jahr in Albanien und Serbien sichern.

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