"Das hat er ganz toll gemacht - habe ich ihm eben gesagt"

Hinter Jürgen Klopp liegen zweieinhalb intensive Wochen. Auch deshalb gönnt sich der neue Bundestrainer nun eine kleine Pause, ehe es wieder in die heiße Phase geht und er knifflige Entscheidungen treffen muss.

Analysen bis spät in die Nacht, tägliche Sitzungen, jede Menge Planung, unendliche Gespräche und Ideen. Bei Jürgen Klopp dürfte sich in den vergangenen Wochen noch mehr um Fußball gedreht haben als ohnehin schon – vermutlich nicht weniger als 24/7.

Auch deshalb gönnt sich der 59-Jährige nun eine kurze Verschnaufpause, ehe es für die DFB-Elf wieder zur Sache geht.

Jürgen Klopp steht vor schwierigen Kader-Entscheidungen Jürgen Klopp steht vor schwierigen Kader-Entscheidungen © IMAGO/Nico Herbertz

Klopp plant Kurzurlaub – Mertesacker begrüßt zukünftige Kollegen

Am Montag sind die Spieler und Mitarbeitenden der deutschen Nationalmannschaft individuell nach Deutschland zurückgeflogen. Für Klopp ging es am Morgen von Thessaloniki nach Frankfurt.

Dorthin, wo sich der künftige DFB-Geschäftsführer Per Mertesacker erstmals einigen Mitarbeitenden am Campus vorstellte. Am 1. Januar 2027 tritt der 42-Jährige dann offiziell die Nachfolge von Andreas Rettig an.

Deshalb war der Bundestrainer allerdings nicht in die Mainmetropole geflogen, sondern weil er bekanntlich unweit von Frankfurt, in Wiesbaden, lebt.

Klopp blickt auf die U21, aber nicht im Stadion

Für Klopp geht es jetzt erst einmal in den Kurzurlaub. Der Bundestrainer wird damit, anders als in den Wochen zuvor, am kommenden Spieltag in keinem Bundesligastadion zu sehen sein. Und auch bei der deutschen U21, die am Dienstagabend in Bielefeld in der EM-Qualifikation auf Georgien trifft, wird Klopp nicht auf der Tribüne dabei sein.

Dennoch wird er auch dort ganz genau hinschauen. Dass er die U-Nationalmannschaften im Blick hat, ist klar. Und das muss er auch, denn bei der nächsten Abstellung dürfte er vor schwierigeren Entscheidungen stehen.

DEINE MEINUNG

Klopp vor schwierigen Kader-Entscheidungen

Anders als bei diesem Lehrgang wird er wohl nicht erneut einen XXL-Kader berufen, sondern dann auch mehreren Spielern eine Absage erteilen müssen.

Am Donnerstag (05.11.) vor dem neunten Spieltag der Bundesliga wird Klopp voraussichtlich seinen Kader für die beiden ausstehenden Nations-League-Spiele gegen Serbien in Belgrad (13.11.) und die Niederlande in Berlin (16.11.) nominieren.

Nun hat er in seiner kleinen Pause die Gelegenheit, die Eindrücke der vergangenen intensiven zweieinhalb Wochen zu verarbeiten. Ganz ohne Fußball geht es bei Klopp ja sowieso nicht.

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