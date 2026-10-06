Im Tauziehen zwischen DFB und Italien bekräftigt der 22-Jährige: "Ich werde auf jeden Fall die U21-EM spielen."

Nicolò Tresoldi ist bei der deutschen U21 auf Rekordjagd. Und wo könnte sich ein Stürmer mehr Inspiration holen als bei einem der erfolgreichsten Torjäger der Geschichte? Im schicken Hotel Klosterpforte im ostwestfälischen Marienburg bei Harsewinkel bezog der 22-Jährige in den vergangenen Tagen ausgerechnet jenes Zimmer, in dem einst Cristiano Ronaldo übernachtete.

Er habe „ein bisschen Glück“ bei der Zimmerzuteilung gehabt, sagte Tresoldi vor dem entscheidenden EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Bielefeld gegen Georgien im ran-Interview. „Das war Zufall. Ich habe einfach meine Zimmerkarte bekommen, bin hingegangen und auf einmal steht über der Tür: ‚Ronaldos room‘. Da hängen sehr viele Bilder von ihm. Ich bin ja Messi-Fan, aber es ist trotzdem schön.“

Während der EM 2024 hatte Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft sein Quartier in Ostwestfalen aufgeschlagen, zwei Jahre später wollen die deutschen U21-Fußballer mit einem Sieg das EM-Ticket klarmachen – und Tresoldi kann mit seinen 16 Treffern den U21-Rekord von Pierre Littbarski (18) angreifen. Erst nach der Endrunde im Sommer in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) will er sich für Deutschland oder sein Geburtsland Italien entscheiden, wie er am Montag noch einmal bekräftigte.

Tresoldi visiert U21-EM und mehr

„Ich werde auf jeden Fall die U21-EM spielen, falls wir uns qualifizieren, aber ich gehe davon aus“, sagte Tresoldi. Er habe zuletzt keinen Kontakt mit Bundestrainer Jürgen Klopp gehabt. Sein Herz sei „50:50“, hatte er zu Beginn des Lehrgangs erklärt, daran habe sich „nicht viel geändert“.

Auch deshalb lasse man ihn „jetzt so weit es geht in Ruhe“, sagte Auswahlcoach Antonio Di Salvo. Die Kapitänsbinde, die Tresoldi in Abwesenheit von Tom Bischof übernommen hatte, sei „schon Zeichen genug, wo ich ihn dann auch irgendwann mal sehen möchte“. Tresoldi sei „ein klassischer Mittelstürmer, so viele haben wir davon nicht. Er ist auf jeden Fall gut genug dafür, A-Nationalmannschaft zu spielen.“

DEINE MEINUNG

Das sehen auch seine Mitspieler so. Tresoldi sei „einfach ein sehr tiefenentspannter Typ, der liebt einfach den Fußball und wird immer bleiben, wie er ist“, sagte U21-Verteidiger Joshua Quarshie: „Wir profitieren alle sehr von ihm.“

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