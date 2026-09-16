Neuendorf lobt Klopp-Kumpel Kosicke

Der DFB-Präsident ist voll des Lobes für den Schattenmann des neuen Bundestrainers und erklärt dessen Rolle.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist voll des Lobes für die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopps „Schattenmann“ Marc Kosicke, dem „externen Berater“ des neuen Bundestrainers beim Deutschen Fußball-Bund. „Ich habe mehrfach mit ihm telefoniert“, berichtete Neuendorf bei RTL/Sky und ergänzte: „Er ist einfach ein sehr kreativer Mensch, der einen Blick von außen auf den Verband wirft. Es ist wirklich gut, dass man so jemanden mal hat, der sagt: Das fällt mir auf.“

Es mache „wirklich Spaß“, mit Kosicke zu diskutieren, meinte Neuendorf und sprach von einem „kreativen Austausch. Er ist für das Trainerteam verantwortlich, er schaut sich die Abläufe an, das Team hinter dem Team, das Campus-Management – alles, was dazugehört, um optimale Voraussetzungen zu schaffen. Das ist seine Aufgabe – und die geht er mit genau so großer Energie an wie Jürgen Klopp.“

Kosicke? „Er entlastet das Trainerteam“

Klopps langjähriger Berater Kosicke steht seinem Kumpel als „Co-Trainer Strategie, Entwicklung und Innovationen“ zur Seite. „Er taucht komplett ein, ist auch viel vor Ort, führt mit allen möglichen Leuten im Verband Gespräche, versucht zu lernen und zu begreifen, um dann möglicherweise auch zu sagen, hier können wir Dinge optimieren rund um das Trainerteam. Auf jeden Fall entlastet er das Trainerteam“, erläuterte Neuendorf.

Einen möglichen Interessenkonflikt wegen Kosickes langjähriger Beratertätigkeit sieht Neuendorf nicht: „Ich wüsste nicht, wo er sein sollte. Die Agentur von Marc Kosicke kümmert sich momentan ausschließlich um den DFB. Und sollte er weitere Mandate erhalten, dann ist auch ganz klar verabredet, dass die in keinem Interessenkonflikt zum DFB stehen dürfen.“

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