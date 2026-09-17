So begründet Klopp seinen Kader

Jürgen Klopp hat seinen ersten Kader als Bundestrainer nicht nur verkündet, sondern auch ausführlich begründet. Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen.

Stichtag! Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Donnerstag den deutschen Kader für die vier anstehenden Nations-League-Spiele nominiert und damit die ersten wichtigen Entscheidungen in seinem neuen Job getroffen. Auf der Pressekonferenz hat der 59-Jährige alle seine Entscheidungen begründet und Details offenbart.

Sein erstes persönliches Treffen mit Lennart Karl habe ihn beeindruckt, bei Florian Wirtz kann er die Kritik nicht ganz verstehen und wegen Younes Ebnoutalib musste er mehr als nur schmunzeln. Außerdem begründet Klopp die Nicht-Nominierungen von Deniz Undav, Oliver Baumann, Leroy Sané und Leon Goretzka. SPORT1 hat die PK im Ticker zum Nachlesen.

+++ Ebnoutalib hat sich bei Klopp entschuldigt +++

„Es war sehr, sehr witzig. Weil er hat ja allen ‚Leakern‘ in die Suppe gespuckt. Er hat mir das Video geschickt und sich entschuldigt. Ich hätte es gar nicht gesehen. Er hat gesagt: Das ist mir so rausgerutscht. Dann habe ich es mir angeguckt und einen Jungen gesehen, der sich wahnsinnig gefreut hat, dabei zu sein. Und dann sagt man das halt. Das war der schönste Leak. Diese Begeisterung würde ich gerne uns allen bewahren.“

+++ Klarstellung wegen Tresoldi +++

Dass Nicolo Tresoldi nicht im Kader steht, habe nichts damit zu tu, dass er sich gegen Deutschland und für Italien entschieden habe, betont Klopp. „Wir wollen keinen Druck machen. Wir wollen Perspektiven aufzeigen“, sagt der Bundestrainer.

+++ Was Klopp bei Wirtz stört +++

„Der Austausch war sehr angenehm. Wir schreiben hier und da. Man muss davon wegkommen, dass man besondere Szenen von ihm sehen will. Er soll uns als Mannschaft helfen. Wir müssen dafür sorgen, dass Flo sich bei uns wohlfühlt. (…) Man muss damit zufrieden sein, dass ein Flo Wirtz ein Spiel spielt, in dem er alles gegeben hat, aber keine Torbeteiligung hatte. Einfach dem Jungen das Gefühl geben: Das war heute mehr als in Ordnung. Das hat uns als Mannschaft geholfen. Wir haben 1:0 oder 2:0 gewonnen. Und dann sitzen alle Experten da und diskutieren, warum er immer noch nicht funktioniert hat. Es gibt genauso viele Grunde, um zu sagen: Er funktioniert tadellos. Jetzt machen wir die nächsten Schritte gemeinsam.“

+++ Klopp erzählt Details aus Telefonaten +++

„Am längsten gelacht hat Bamba Conté. Ich habe nur ‚Jürgen Klopp‘ gesagt und er hat zwei Minuten am Stück gelacht. Er hat eine sehr tiefe Stimme: ‚Das ich den Anruf mal kriege‘ (Klopp macht ihn nach, Red.). Mika Baur und Felix Keidel habe ich auch sehr überrascht, sagen wir es mal so. Hennes Behrens auch.“

+++ Deswegen ist Undav nicht dabei +++

„Mit Deniz Undav habe ich gesprochen. Deniz hat bisher seine kleinen Probleme, aber eben auch noch nicht richtig in die Saison hereingefunden. Ich wollte mich für vier Stürmer entscheiden und habe mich für den Moment für die anderen entschieden.“

+++ Klopp will Kontakt zu Sané und Goretzka suchen +++

„Leroy hat noch nicht so richtig Fuß gefasst in dieser Saison. Ich werde mit ihm noch sprechen, habe ich aber noch nicht getan. Mit Leon Goretzka habe ich auch noch nicht gesprochen, aber Leon ist verletzt. Ich habe über 50, 60 Telefonate geführt. Da muss ja auch Substanz drinnen sein und nicht nur: ‚Hi, hier bin ich!‘ Wenn es was zu bereden gibt, werden wir reden.“

+++ Klopp begründet Baumann-Aus +++

„Ich habe mich für Marc-André ter Stegen in der erfahrenen Position entschieden – und danach wollte ich die junge Generation dabeihaben. Dass das für Oliver im Sommer nicht toll war, kann ich mir vorstellen. Für den Moment ist das die Entscheidung.“

+++ Besondere Rolle für Bischof +++

„Tom ist im zweiten Block bei uns. Im ersten wird er als Kapitän bei der U21 sein. Das ist auch mit Vincent Kompany abgesprochen. Er spielt ja auch nicht jede Woche drei Spiele, deswegen wird er erst mit der U21 spielen und dann zu uns dazukommen.“

+++ Klopp schwärmt von Lennart Karl +++

„Als ich Lennart das erste Mal live gesehen habe und seine Hand geschüttelt habe, habe ich gemerkt: Der Junge ist bereit. Richtiges Kraftpaket und sehr selbstbewusst, hat eine sehr angenehme Art. Er ist auch frech, das mag ich auch. Er hat herausragende Momente gehabt vor seiner Verletzung. Ganz doofer Zeitpunkt für die Verletzung gewesen.“

+++ Klopp über 57-Mann-Liste +++

Die Liste mit den 57 Spieler gab es wirklich, sagt Klopp: „Ja, aber zwei Stunden später gab es eine mit über 60 Spielern.“

+++ Klopp lobt Nagelsmann +++

„Ich mache den Job seit 25 Jahren, da war Julian Nagelsmann 13. Ich respektiere in über alle Maßen. Ich habe große Probleme gehabt, mit Liverpool gegen Hoffenheim zu spielen. Er ist ein außergewöhnlicher Trainer, zu 100 Prozent.“

+++ Klopp meldet sich mit politischer Botschaft +++

„Wir müssen an der ganzen Nummer wieder Spaß finden. Ich hoffe nicht, dass ich in Zukunft über politische Dinge sprechen muss. Aber ich möchte uns die Fahne zurückholen. Dass man das Gefühl hat, dass man happy ist und dass man das Glück hat, in diesem wundervollen Land zu leben. Ich möchte Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen. Es erfüllt mich mit stolz, diesen Job auszuführen. Wenn wir in der Zeit, in der wir uns mit Fußball beschäftigen, ist es dazu da, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und uns besser fühlen. Wir müssen für die Stimmung sorgen. Aber wir brauchen auch Leute, die das annehmen.“

+++ Klopp schießt gegen Verantwortliche für Kader-Leaks +++

„Ich habe gestern Abend nochmal mit Felix Keidel gesprochen und ihn gefragt, wie die letzten 16, 17 Stunden waren, nachdem das jemand geleakt hat. Und übrigens: Ich kann sagen, dass mir das wurst ist, dass das frühzeitig rauskommt. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich finde es nur ein bisschen arm, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass du Dinge früher raushaust, als man es eigentlich wissen müsste. Aber das ist ja wurst.“

+++ Kimmich rückt ins Mittelfeld +++

„Natürlich muss ein Spieler mit seiner Erfahrung, in seinem Alter, muss vorneweggehen. Aber wir müssen uns auf eine neue Art Fußball einstellen. Wir haben taktische Themen. Wir wir gegen den Ball arbeiten werden. Ich habe kein Zweifel, dass er sein Potenzial abruft. Und ja, wir sehen ihn als Mittelfeldspieler. Wir hatten nicht ein Gespräch, in dem wir von ihm als Rechtsverteidiger gesprochen haben.“

+++ Klopp bestätigt ter Stegen als Nummer eins +++

„Ja, für den Moment gibt es sie, Marc-André ter Stegen. Eine Mannschaft braucht Stabilität und eine Achse, dann kann man außenrum viel Jugend dazumischen. Ich kenne ihn seit Ewigkeiten. Manuel Neuer war lange der beste Torhüter der Welt. Trotzdem wussten alle: ter Stegen ist auch Weltklasse. Er hat sich dann zu einem ungünstigen Moment verletzt. Im Moment ist er fit und der gleiche Torwart, der er vorher war. Er bringt die Erfahrung mit. Er macht einen sehr guten Eindruck. Alles hängt von Leistung ab.“

+++ Klopp macht Ausnahme für Trio um Musiala +++

„Wir haben drei Spieler, die eine schwierigere Zeit hinter sich haben mit Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala und Serge Gnabry. Wenn es irgendwie geht, wollen wir die drei alle zwei Woche dabeibehalten, um ihnen Rhythmus zu geben und sie im normalen Mannschaftstraining zu haben. Und Finn Dahmen ist in beiden Kadern dabei, ein hochtalentierter Torwart, den ich gerne länger sehen würde.“

+++ Das sind die ZWEI DFB-Kader +++

+++ Klopp nimmt zwei Kader mit +++

„Das ist sehr ungewöhnlich, dass wir vier Spiele haben“, sagt Klopp, der zwei Kader mit jeweils 22 Spielern für die kommenden Spiele nominiert. „Wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht. Wir wollen alle vier Spiele gewinnen.“ Das Ziel ist es, „so viele Eindrücke wie möglich von den Spielern zu bekommen.“

+++ Es geht los +++

Jürgen Klopp betritt das Podium. Es geht los. „Die Kaderzusammenstellung hat Spaß gemacht. Wir haben einen etwas anderen Ansatz gewählt: Wir haben nicht geguckt, was wir nicht haben, sondern geguckt, was wir haben“, sagt Klopp.

+++ Gleich geht’s los +++

Herzlich Willkommen zum Liveticker. Gleich startet die PK mit Jürgen Klopp.

+++ Ter Stegen soll Nummer eins werden +++

Für die vier Länderspiele gegen die Niederlande, Griechenland, Serbien und nochmals Griechenland sickerten schon im Vorfeld einige Namen durch, die durchaus Überraschungspotenzial haben. So soll Torwart Marc-André ter Stegen wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen und Stürmer Deniz Undav gar nicht dabei sein.

Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag seinen ersten DFB-Kader Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert am Donnerstag seinen ersten DFB-Kader © IMAGO/Jan Huebner

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DFB & Sportschau Ticker: SPORT1

+++ Klopp plant mit XXL-Kader +++

Ebenfalls berichteten mehrere Medien vorab, dass Klopp einen XXL-Kader nominieren wird. Demzufolge könnten große Teile der Mannschaft nur bei zwei von vier Spielen dabei sein, was auch im Sinne der Belastungssteuerung wäre.

+++ Länderspielpause länger als sonst +++

Zudem hätte der neue Bundestrainer die Chance, möglichst viele Spieler kennenzulernen und in seine Spielidee einzuweihen. Eine solche Herangehensweise gab es zwar in der Vergangenheit noch nie, jedoch ist die bevorstehende Länderspielphase auch eine Woche länger als gewohnt. Klopp wird am Donnerstag voraussichtlich auf seine Entscheidungen eingehen und seine Hintergedanken erklären.

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