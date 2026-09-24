DFB gibt Update bei Musiala

Bayern-Star Jamal Musiala muss kurz vor dem Anpfiff in Amsterdam für das Duell mit den Niederlanden passen. Bundestrainer Jürgen Klopp muss kurzfristig umbauen.

Die deutsche Nationalmannschaft muss zum Nations-League-Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande ohne Jamal Musiala auskommen (JETZT im LIVETICKER).

Der Bayern-Profi habe beim Aufwärmen über Oberschenkelprobleme geklagt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff mit.

Jamal Musiala verpasste kurzfristig das Duell Deutschland – Niederlande Jamal Musiala verpasste kurzfristig das Duell Deutschland – Niederlande © IMAGO/Beautiful Sports International

Kurzfristiger Ausfall! So ersetzt Jürgen Klopp Jamal Musiala

Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 ersetzt Musiala auf der Zehnerposition, taktisch ändert sich dadurch nichts. Auch mit Amiri standen in der Johan-Cruyff-Arena noch sieben WM-Fahrer in der deutschen Anfangsformation.

Deutschland – Niederlande: Die Aufstellungen

Deutschland: Ter Stegen – Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown – Kimmich – Nmecha, Amiri – Schade, Havertz, Adeyemi

Niederlande: Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Gravenberch, Timber, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo

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