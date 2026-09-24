Der neue Bundestrainer sieht bei seinem Debüt viel Positives, ist aber auch kritisch.

Jürgen Klopp hat nach seinem Einstand als Bundestrainer ein gemischtes Fazit gezogen. „Es ist eine lange Liste mit Dingen, die geklappt haben“, sagte der 59-Jährige bei RTL. Er sei „mit vielen Einzelleistungen sehr zufrieden, mit der Leidenschaft auch. Aber wir können besser Fußball spielen, ganz bestimmt.“

Klopp tadelt Gnabry nach Patzer

Nervös sei er vor dem 1:1 (1:0) beim Nations-League-Start in Amsterdam gegen die Niederlande nicht gewesen, bekannte Klopp. „Ich hab da über 1000-mal gestanden, das war ganz natürlich.“ Allerdings: „Ich hätte super gerne gewonnen, aber kann mit dem Punkt leben.“

Einen Tadel verteilte Klopp aber dann doch in der Königsloge der Johan-Cruyff-Arena. „Das ist nicht schlimm, kann passieren, kein Thema“, sagte er zu Serge Gnabrys Ballverlust vor dem Ausgleich, „aber Serge muss nach vorne weglaufen, mit dem Ball nach vorne weggehen, das weiß Serge auch.“

Völler verspricht vollen Einsatz

Auch Rudi Völler haderte ein wenig. „Wenn man lange 1:0 führt, will man es auch über die Zeit bringen – aber das 1:1 ist gerecht“, sagte der Sportchef. „Die Aufbruchstimmung ist da, seit vielen Wochen“, berichtete er: „Man konnte sehen, auch im Training, mit welcher Euphorie Jürgen agiert – wird schon. Wir sind alle froh, dass er die Nationalmannschaft übernommen hat.“

Völler versprach, „dass wir in jedem Spiel alles reinhauen, mit voller Kraft. Das war auch heute zu sehen. Auch bei den Neuen, das war erfreulich und macht Geschmack auf mehr. Jeder hat die Chance, sich nach vorne zu spielen.“

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