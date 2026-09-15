Matthäus empfiehlt: „Urbig auf Sicht aufbauen“

"Vom Alter her ist er derjenige, der die meisten Turniere spielen kann", sagt der Rekord-Nationalspieler.

Lothar Matthäus wünscht sich Jonas Urbig in absehbarer Zeit als Dauerlösung im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich finde, dass man Urbig auf Sicht aufbauen muss, um bei Turnieren in der Zukunft eine klare Nummer eins zu haben“, schrieb der Rekordnationalspieler vor der ersten Nominierung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp in seiner Sky-Kolumne: „Vom Alter her ist er derjenige, der die meisten Turniere spielen kann.“

Torwartfrage: Ter Stegen im Fokus

Klopp habe auf der Position „viele Alternativen“, deshalb gebe es offene Fragen. „Nimmt er drei oder vier Torhüter mit? Was macht er mit Jonas Urbig, der bei Bayern nicht die Einsatzzeiten hat wie die anderen Kandidaten in ihren Vereinen?“, so Matthäus. Urbig habe in München „nicht den Spielrhythmus wie Marc-Andre ter Stegen bei Ajax, Loris Karius bei Schalke oder Noah Atubolu in Frankfurt“.

Matthäus glaubt, dass ter Stegen im Kader für die kommenden vier Länderspiele, den Klopp am Donnerstag bekannt gibt, „sicher dabei sein wird. Wenn er in Amsterdam weiter seine Leistungen bringt, ist er ein Kandidat für die Nummer eins im deutschen Tor.“

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