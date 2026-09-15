Klopp-Kader: Matthäus stellt These auf

Lothar Matthäus spricht über den ersten Kader von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp. Er hat eine klare Meinung zur Torhüter-Position - für die er vier Kandidaten nennt.

In zwei Tagen wird Jürgen Klopp seinen ersten Kader als neuer Bundestrainer verkünden. Die vielleicht größte Frage lautet weiterhin: Wer wird die neue Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft?

Lothar Matthäus nennt in seiner Sky-Kolumne vier Kandidaten. Der Rekordnationalspieler sieht in Jonas Urbig den kommenden DFB-Torhüter, den man „auf Sicht aufbauen“ müsse, „um bei Turnieren in der Zukunft eine klare Nummer eins zu haben. Vom Alter her ist er derjenige, der die meisten Turniere spielen kann.“

Lothar Matthäus spricht über die deutsche Nummer eins Lothar Matthäus spricht über die deutsche Nummer eins © IMAGO/Laci Perenyi

Urbig, beim FC Bayern die Nummer zwei hinter Manuel Neuer, verfüge aber nicht über denselben Spielrhythmus wie die anderen Kandidaten. Hier zählte Matthäus Marc-André ter Stegen, der bei Ajax Amsterdam regelmäßig zum Einsatz kommt, sowie Loris Karius (FC Schalke) und Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) auf.

Matthäus stellt These zu ter Stegen auf

„Was ter Stegen betrifft, gehe ich davon aus, dass er sicher dabei sein wird“, sagte Matthäus im Hinblick auf die bevorstehende Länderspielphase, in der Deutschland ganze vier Spiele in der Nations League absolvieren wird: „Wenn er in Amsterdam weiter seine Leistungen bringt, ist er ein Kandidat für die Nummer eins im deutschen Tor.“

Wende man das Leistungsprinzip an, habe auch Karius „gute Chancen. In der vergangenen Saison hat er überragend gehalten und hatte maßgeblichen Anteil an Schalkes Aufstieg.“ Der Keeper der Königsblauen beweise auch nach dem Aufstieg in die Bundesliga, dass er nichts verlernt habe. Und: „Die Vergangenheit, die er mit Klopp in Liverpool erlebt hat, sollte in der Schublade bleiben.“

Insgesamt gebe es sogar sieben oder acht Torhüter, die sich Hoffnungen machen dürfen, erklärte Matthäus noch.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach