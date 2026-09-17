Klopp legt los – erster Kader um 10.00 Uhr

Überraschungen, Kadergröße, Torhüter: Was von Klopp zu erwarten ist.

Die Jürgen-Klopp-Revolution beginnt – der neue Bundestrainer deckt seine Karten auf. Um 10.00 Uhr wird er auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main den ersten Kader seiner Amtszeit verkünden. Was ist zu erwarten?

KADERGRÖSSE

Klopp plant XXL-Kader

Klopp denkt groß. SID-Informationen zufolge will er sich von möglichst vielen seiner Kandidaten zügig ein Bild machen – ein XXL-Kader könnte die Folge sein. Das Problem allerdings: Klopp darf für jedes der vier anstehenden Nations-League-Duelle in der ungewöhnlich langen Abstellungsperiode nur 20 Feldspieler und drei Torhüter nominieren.

Dass Klopp über diese 23 hinausgehen wird, gilt als sicher, er müsste somit jeweils einige Spieler aus dem Kader streichen. Sky berichtet sogar von einem „Gedankenspiel“ mit einem A- und B-Kader – und einem Wechsel nach den ersten beiden Spielen. Die Bild-Zeitung rechnet mit bis zu 40 Nominierten, was viel Raum für Experimente bieten würde.

TORHÜTER

Torwartfrage: Ter Stegen vorn

Der Kampf um die Nummer eins im deutschen Tor erschien völlig offen. Klopp soll sich allerdings für den ewigen Kronprinzen Marc-André ter Stegen entschieden haben, der zumindest in seiner neuen Heimat Amsterdam gegen die Niederlande spielen soll. Denkbar ist ein Rotationsmodell, in dem auch Jonas Urbig und/oder Alexander Nübel/Finn Dahmen ihre Chance bekommen.

Urbig wäre mit seinen 23 Jahren ein Mann der Zukunft, er wird aber beim FC Bayern noch im Jobsharing vom aus der Nationalelf zurückgetretenen Manuel Neuer blockiert. Eine Entscheidung für ter Stegen könnte bedeuten, dass Klopp seine Experimente zunächst aufs Feld beschränken will.

ÜBERRASCHUNGEN

Klopp sichtet unbekannte Talente

Wen zaubert Klopp aus dem Hut? Von 57 Feldspielern mit DFB-Potenzial hat er gesprochen, zudem sei jeder Profi mit deutschem Pass aufgefordert, sich mit Leistung zu bewerben. Klopp wird zeigen wollen, dass er neue Ansätze und Ideen einbringt – und damit auch weitgehend unbekannte Gesichter.

Newcomer wie Maurice Krattenmacher von der SV Elversberg oder dessen Teamkollege Felix Keidel könnten dazugehören, auch Paris Brunner von der AS Monaco, Nicolò Tresoldi aus Brügge oder Bayern-Profi Tom Bischof. Merlin Röhl vom FC Everton oder Elias Baum von Eintracht Frankfurt sind weitere Optionen. Bild spekuliert mit Zweitliga-Profi Rafael Pinto Pedrosa vom Karlsruher SC oder Karim Coulibaly (Racing Straßburg).

DEINE MEINUNG

Der Kader-Stamm wird höchstwahrscheinlich weiterhin aus WM-Fahrern bestehen, auch wenn es Rücktritte (Neuer, Antonio Rüdiger) und Verletzungen bzw. Formschwächen (Leon Goretzka, Nick Woltemade, Leroy Sané) gibt. Fehlen sollen Deniz Undav und Oliver Baumann.

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