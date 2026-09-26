Bundestrainer Jürgen Klopp will Florian Wirtz im zweiten Nations-League-Spiel nicht von Anfang an aufstellen. Alexander Nübel darf sich hingegen auf einen Einsatz freuen.

Jürgen Klopp nimmt im deutschen Tor eine Veränderung vor: Alexander Nübel spielt anstelle von Marc-André ter Stegen. „Er hat sich das verdient. Ich hoffe, dass er es genießt und den Kasten sauber hält“, sagte Klopp auf der Pressekonferenz am Samstag.

Mit der Leistung von Marc-André ter Stegen hat das aber nichts zu tun. „Ich habe gehört, dass Marc kritisch gesehen wurde – das hat mich überrascht nach einem Spiel, nach dem der gegnerische Trainer sagte, er habe uns den Arsch gerettet“, sagte Klopp.

„Er hat überragend gehalten, aber zweimal einen Ball gespielt, den er so nicht wollte und sollte – kommt vor, ich bin da nullkommanull kritisch, sondern sehr happy mit seiner Leistung“, so Klopp weiter: „Alex darf trotzdem ran, nicht deswegen.“

Florian Wirtz als Joker

Florian Wirtz wird dagegen nicht von Beginn an spielen, nachdem er noch in den ersten Kader gezogen wurde. „Das wäre sicher das Falscheste, was wir jetzt tun könnten“, sagte der Bundestrainer auf die Frage, ob er Wirtz am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Griechenland in Augsburg sofort in die Startelf stellen werde. Klopp möchte den 23-Jährigen vielmehr erst „mit genügend Trainingszeit einbauen“.

Wirtz und Jonathan Burkardt ersetzen gegen die „hochtalentierten“ Griechen (Klopp) die verletzten Jamal Musiala (Faserriss) und Kai Havertz (Zerrung), die beide abgereist sind. Weil Musiala ausfällt und Klopp Wirtz aus Belastungsgründen nicht in der Anfangsformation sieht, könnte Nadiem Amiri wie gegen die Niederlande (1:1) abermals auf der Zehn spielen.

Alexander Nübel steht vor seinem vierten Länderspiel Alexander Nübel steht vor seinem vierten Länderspiel © IMAGO/Richard Wareham

Bekommt Schlotterbeck eine Pause?

Auf der rechten Abwehrseite hat sich Philipp Treu mit einer „außergewöhnlichen“ Leistung (Klopp) einen zweiten Einsatz verdient, innen könnte es den nächsten Wechsel geben: Der gerade erst genesene Nico Schlotterbeck könnte eine Pause erhalten – dann käme womöglich Yann Aurel Bisseck neben Jonathan Tah zum Zuge. Links wird wieder Nathaniel Brown verteidigen.

Im Mittelfeld sind Kapitän Joshua Kimmich und Felix Nmecha die Stammbesetzung, die diesmal defensiv die Räume besser aufteilen muss. Es stürmt wahrscheinlich Younes Ebnoutalib, der als früher Havertz-Ersatz in Amsterdam überzeugt hatte. Als Alternative stünde Burkardt bereit. Auf den Flügeln könnten Karim Adeyemi (rechts) und Chris Führich (links) spielen.

DEINE MEINUNG

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Nübel/Besiktas (29 Jahre/3 Länderspiele) – Treu/SC Freiburg (25/1), Tah/Bayern München (30/52), Bisseck/Inter Mailand (25/1), Brown/Bayern München (23/9) – Kimmich/Bayern München (31/115), Amiri/FSV Mainz 05 (29/14), Nmecha/Borussia Dortmund (25/13) – Adeyemi/FC Barcelona (24/12), Ebnoutalib/Eintracht Frankfurt (23/1), Führich/VfB Stuttgart (28/10). – Trainer: Klopp

Griechenland: Tzolakis/Hull City (23/10) – Vagiannidis/Sporting Lissabon (25/14), Mavropanos/West Ham United (28/43), Koulierakis/AS Rom (22/22), Tsimikas/FC Liverpool (30/52) – Zafeiris/PAOK Saloniki (23/18), Kourbelis/Asteras Tripolis (32/55) – Karetsas/Borussia Dortmund (18/11), Kostoulas/Brighton and Hove Albion (19/5), Tzolis/FC Arsenal (24/35) – Pavlidis/Benfica Lissabon (27/58). – Trainer: Jovanovic

Schiedsrichter: Christopher Kavanagh (England)