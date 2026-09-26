DFB-Humor mit Geheimratsecken und Schweineohren

Im Kreis der deutschen Nationlmannschaft ist die Stimmung offenbar bestens. Bei der PK vor dem Griechenland-Spiel blüht bei Jürgen Klopp und Jonathan Tah jedenfalls der Flachs.

Hatte da jemand eine Wette verloren? Bei der Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Augsburg gegen Griechenland blühte jedenfalls der Flachs.

Jürgen Klopp hatte seine Ausführungen bereits abgeschlossen und an Jonathan Tah übergeben, als der Bundestrainer noch einmal zurückkam in den Medienraum in Herzogenaurach und lachend sagte: „Wenn die Jungs morgen nicht performen, kommen meine Geheimratsecken wieder zurück.“

Witzig: Jürgen Klopp (r.) und Jonathan Tah Witzig: Jürgen Klopp (r.) und Jonathan Tah © AFP/SID/Alexandra BEIER

Hatte Tah eine Wette verloren?

Tah lachte herzhaft – und brachte seinerseits zum Ende seiner Fragerunde das vorher wohl verabredete Signalwort unter. „Gibt’s eigentlich in München auch Schweineohren?“, fragte der Bayern-Profi die neben ihm sitzende DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle und ergänzte: „Kennst du die aus Nordrhein-Westfalen? Dieses Gebäck? Vielleicht esse ich da mal ein paar von…“

Die abschließende Frage eines Reporters, ob da wirklich jemand eine Wette verloren habe, ließ Tah unbeantwortet. Er grinste, schwieg und ging zurück zur Mannschaft.

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